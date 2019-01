Annuncio

Cosa riserverà di importante il prossimo mese? [VIDEO] A rispondere l'Oroscopo di febbraio con annesse relazioni astrali interessanti i dodici segni dello zodiaco. Punto centrale su cui sono state impostate le odierne previsioni, l'amore e il lavoro, direttamente influenzati dalle effemeridi del mese. Intanto, il mese di gennaio, ancora in corso, ha dato non pochi problemi a diversi segni, tra i quali il Leone. Febbraio invece porterà qualcosa di veramente importante al segno di Fuoco: l'amore oppure, mal che vada, una bella amicizia.

Il mese prossimo oltre al fortunatissimo Leone appena svelato, ad avere ottime possibilità saranno i nati nei segni di Toro e Cancro. Vediamo come andranno i prossimi giorni in calendario.

Oroscopo mensile, previsioni astrali per febbraio

Ariete - Il mese di febbraio sarà per voi Ariete un periodo particolarmente complicato. A volte non riuscirete davvero a capire che cosa vi stia capitando. Non capirete più voi stessi. Se siete in coppia, vi sembrerà di amare senza riserve, di prodigarvi ampiamente per il partner e di non essere affatto ricambiati come vorreste. E voi lo sapete, siete molto esigenti in fatto di attenzione e dedizione da parte della persona amata. Soprattutto se siete battitori liberi e non avete impegni sentimentali importanti da rispettare, Venere e Marte vi preparano un mese caldissimo. Se siete felicemente in coppia, sarà davvero una cosa meravigliosa: l’amore sarà in cima ai vostri pensieri e il vostro principale interesse. Per i single potrebbe scoccare l’ora fatidica di un innamoramento.

Lavoro in leggera ripresa.

Toro - Splendido febbraio, con qualche ritardo o intoppo legale prevedibile. Al top l'amore con la Luna in Toro l'11 del mese. Non perdete resistenza e non smarritevi a pochi metri dal traguardo. Se affrontati con calma, i problemi si risolveranno senza lasciare traccia, a parte un po’ di malumore. Lavoro: un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni, mentre la vostra reattività potrebbe provocare danni seri. Stati d’animo conflittuali. Esitazioni di fronte a situazioni o a scelte che invece necessitano di una risposta chiara, rapida e precisa. Un drastico rinnovamento al look intanto, potrebbe non dare i risultati sperati o valervi apprezzamenti niente affatto incoraggianti.

Gemelli - Ci sarà un inizio mese un po' instabile, soprattutto nei rapporti familiari. Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate! Gestendo meglio tempo ed energie riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.

Riguardo il lavoro, dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un tangibile riconoscimento. Un incontro magico risveglia i sensi e vi fa dimenticare le pene d’amore sofferte in passato. Chi è single, lo resterà ancora per poco. Cambiate quelle piccole abitudini che, per quanto banali, influiscono in modo negativo sul vostro stato psicofisico.

Cancro - Mese di transizione non spiccatamente positivo, il vostro, che dovrete quindi affrontare con convinzione. È il momento di dimostrare, con i fatti e non solo a parole, la determinazione e il coraggio che sapete mettere in campo in caso di difficoltà. Discussioni in famiglia a metà periodo. Superate le spigolosità del vostro carattere e valorizzatene i lati positivi. Utilizzate intuito e senso critico: servirà per mettere a fuoco cosa c’è da perfezionare nel progetto d'amore che dovete portare a termine. In merito alla salute, siate equilibrati, non cedete alle emozioni. Attenzione anche ai piccoli incidenti, alle contratture muscolari, alle cadute e alle distorsioni.

Leone - Il vostro oroscopo riguardo il mese di febbraio annuncia che in coppia tenderete a imporvi sul partner, confidando nella sua accondiscendenza e nell’amore che prova per voi. Segreti da non rivelare. Al lavoro, prima di affrontare il nuovo, occorre riordinare il vecchio e recuperare il rapporto con un socio. In termini di affettività date moltissimo, il guaio è che non tutti comprendono il vostro linguaggio, sempre al di fuori delle convenzioni. Situazione intrigante per chi è a caccia di conquiste: nel solito giro compare una new entry niente male.

Vergine - Il vostro sarà un mese di novità e di ritrovato equilibrio interiore: grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, ma anche allo zampino provvidenziale della Luna nel segno, riuscite a risolvere un problema di lavoro. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere in pratica. La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

Bilancia - Dopo il mese di gennaio anche febbraio sarà per voi nati sotto il segno della Bilancia un periodo. Situazioni familiari e affettive da affrontare con lealtà e sincerità. Nascondervi dietro un dito serve a ben poco, prima o poi i nodi vengono al pettine. L’irrequietezza può produrre mutamenti positivi, se afferrate il significato reale di quello che sta accadendo. Per quanto piacevole, uno spostamento vi mette addosso ansie, accentuando le tensioni che accumulate da tempo. Osservate la vostra vita a distanza. Fate bene i vostri conti prima di preventivare una spesa importante. Consapevolezza dei pieni e dei vuoti.

Scorpione - Cari Scorpione, il vostro mese di febbraio sarà all'insegna di cambiamenti favorevoli in vista nella vostra attività. Saprete delimitare meglio i compiti e farvi rispettare. Ventata di novità nella routine. Vi si aprono davanti delle prospettive di guadagno, i redditi da lavoro dipendente subiscono un’impennata. Occhi aperti! Nelle nuove società non fidatevi del primo venuto: puntate sul vostro intuito per testare le persone con cui avrete a che fare. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma. Sebbene a prezzo di qualche tensione, in amore riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi. A fronte di una delusione, dovrete cambiare totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.

Sagittario - Il Sagittario sarà uno dei segni più favoriti di questo febbraio 2019 [VIDEO], grazie ad uno splendido cielo che brilla di tutta positività. Le ore scorrono all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non vedete da molto. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti. La terapia migliore per scacciare i pensieri bui per voi rimane sempre un viaggio. Non conta la destinazione o la durata, l’importante è partire. Concedetevi uno stacco e pensate meno alle questioni di soldi. Tutto si risolverà, date tempo al tempo.

Capricorno - Il grande protagonista in questo nuovo mese sarà Giove [VIDEO], il pianeta della crescita e dell'espansione. L’attenzione è rivolta ad ascolto e riflessione ma la vostra eccellente competenza vi fa evitare sprechi di denaro. Non sottovalutate le esperienze già fatte e procedete senza alcun cedimento. Mieterete consensi in molti campi. Potreste ricevere presto notizie in merito a una domanda di lavoro, oppure avere la buona nuova che l’aumento di stipendio è stato accettato. Non sottovalutate idee e intuizioni che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate. La famiglia è unita e pronta per affrontare dei cambiamenti consistenti. Fate in modo che la cura del particolare non vi precluda la visione d’insieme. Potete contare sulla stima, il sostegno e l’amore del vostro partner, se ne avete uno che vi sta accanto.

Acquario - Un mese pieno di novità sia positive che negative per il segno dell'Acquario. La prima parte si prevede buona, un po' meno la seconda. Nel lavoro le scelte che avete fatto si riveleranno vincenti. Molti programmi, però, andrebbero rivisti. Non delegate agli altri i compiti che in realtà spettano a voi. Si sta per aprire una nuova fase, molto interessante e produttiva per la vostra carriera sia artistica che professionale. Il mese comincia bene, siete produttivi, convincenti e super organizzati. Oculati calcoli economici molti utili alla vostra “spending review”. Meglio però stringere i tempi. I “sì” della mattina potrebbero diventare dei “no” nel pomeriggio.

Pesci - L'oroscopo del mese di febbraio 2019 per voi nati sotto il segno dei Pesci non anticipa nessuna novità nel cielo odierno, ma la mesata scorre serena. Procedete facendo tesoro dei vostri talenti naturali: gentilezza, serenità e pazienza. Tempo libero da dedicare a un giro per i negozi e a qualche acquisto; spendere è un altro dei vostri talenti! Per colpa di Venere e Saturno ostili, non date tutto per scontato nei sentimenti. Inventatevi nuovi modi di stare insieme, e il clima migliorerà. Organizzate una volta a settimana una gita in campagna. Dedicate i weekend a piacevoli escursioni tra la natura con la persona amata.