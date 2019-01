Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 23 gennaio riparte dalla giornata di mercoledì annunciando un transito astrale di prim'ordine. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, come fatto presagire dal titolo principale, domani assisteremo al passaggio della Luna in Vergine [VIDEO], precisamente a partire dalle ore 04:22 della primissima mattinata. La sensuale "musa dei poeti" senz'altro porterà fortuna e nuove possibilità a coloro appartenenti ai segni fortunati di oggi. A tal proposito, che ne direste se iniziassimo a dare una breve infarinatura sulla situazione astrologica generale? Diciamo subito che in questa sede andremo a mettere sotto analisi i sei segni relativi alla prima sestina dello zodiaco, dunque, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Leggi anche Oroscopo del giorno 21 gennaio: buona ripresa per il Cancro

Nel filotto appena citato si nascondono i due segni più fortunati del momento: Vergine e Ariete. Il primo della lista manderà di certo in euforia gli amici nati nel segno di Terra della Vergine, quest'oggi valutato al "top del giorno".

Advertisement

Belle novità altrettanto per gli amici "arietini" considerati nel frangente con le cinque stelle della buona sorte. Tutt'altro discorso, invece, secondo le previsioni zodiacali del 23 gennaio, per tutti gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno della Bilancia o dei Pesci: il perché? Scopriamolo insieme, subito dopo l'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Classifica stelline 23 gennaio

Le stelle hanno già steso la trama su cui poggia l'odierno responso astrale relativo al prossimo mercoledì. In analisi principalmente i soli simboli astrali rappresentanti la prima sestina zodiacale. Come di consueto a fare da metro di misura tra i vari segni la nostra onnipresente classifica stelline, nel contempo impostata sulla giornata del 23 gennaio. A regolare i rapporti di forza tra i vari settori dell'Astrologia sarà senz'altro la Luna, in programma di transitare nel campo della Vergine proprio questo mercoledì.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dite la verità, siete o no ansiosi di mettere il naso nella scaletta con le stelline quotidiane? Diamo allora senz'altro per scontata la risposta affermativa passando direttamente a svelare per intero tutta la scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

★★★: Toro.

Astrologia, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Giornata favolosa è dir poco! Valutata nelle predizioni di mercoledì come perfetta per iniziare cose nuove ad ogni livello, ordine e grado; senz'altro troverete riscontri positivi ad attendervi. Per quanto riguarda l'amore, qualcuno con vicissitudini sentimentali in movimento potrebbe essere costretto a prendere una decisione, forse un poco amara. Se sarà il caso, tagliate pure quei "maledetti legami" che non portano felicità ma solo inquietudine e rabbia! Single, lasciatevi andare a sogni e desideri: la persona nel vostro obbiettivo di certo gradirà. Diciamo pure che potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio: spendete poco in termini di energia, cercando di dare il massimo con il minimo sforzo.

Nel lavoro qualche opportunità potrebbe arrivarvi all'orecchio da fonti esterne: datele il peso che meritano, ok? In via di riassestamento la parte relativa alla mansione e agli impegni in generale.

Toro - Partirà "sottotono" questa parte della settimana con un martedì decisamente improntato alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In alcuni casi se c’è stato solo un lieve recupero nei giorni scorsi non commettete ancora gli stessi identici errori. In amore, dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi ed il partner: fate qualcosa! Mettetevi nei panni "dell'altro" e sforzatevi di capire. Nel pomeriggio potreste avere qualche scontro non voluto con il partner, oppure con un'amicizia sulla quale avete avuto un po' da ridire qualche giorno fa. Single, il periodo non si preannuncia brillante, anzi, molti di voi avranno una gran voglia di sparire per un po', lontano da tutto e da tutti: calma! Nel lavoro, invece, qualche chance in più sarà da mettere in conto: se con situazioni impegnative da risolvere calma, ragionateci sopra insieme a qualche buon collega fidato.

Gemelli - Questa parte centrale della settimana si prevede possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, vi converrà agire sempre con il senno del poi: visto che il periodo non sarà troppo esaltante riguardo i sentimenti, il consiglio è di evitare stizzosità tra voi ed il partner. Per quanto riguarda la coppia, oggi e domani vi sarà negato di scherzare col fuoco: a buon intenditor, poche parole! Single, giornata preventivata con una leggera flemma, forse al limite dello stress. Cercate di tenervi fuori da situazioni a voi poco congeniali. Nel lavoro, invece, tutto abbastanza tranquillo come al solito con poche novità da mettere in conto. Se non avrete di meglio da fare, iniziate a pensare a domani (giovedì).

Cancro - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro mercoledì di metà settimana. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. Le previsioni del giorno prevedono, quindi, in amore momenti alternati tra alti bassi. In questo caso la prima parte del periodo potrebbe presentare qualche inconveniente con il partner per poi stabilizzarsi favorevolmente a partire da metà pomeriggio. Il prossimo mercoledì invita sicuramente a dare maggior spazio alle persone del cuore, compresi gli amici importanti. Single, non sarete al massimo delle energie: se eventualmente avrete da ridire con qualcuno, giocate d'anticipo: alzate per primi voi la voce, tanto per mettere in chiaro il vostro stato, ok? Nel lavoro intanto, cercate un'altra cosa su cui puntare, sempre che vogliate rinvigorire l'attuale vostra posizione agli occhi di chi sapete.

Leone - Il prossimo mercoledì cosa prevedono gli astri? Diciamo che a voi "leoncini" la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. Certamente con un po' di buona volontà nonché con un giusto impegno, potrete cogliere piccoli momenti di felicità da vivere come e con chi vi piace. In amore, specialmente in coppia, riceverete coccole e regali ai quali ricambierete dando un segno concreto del vostro attaccamento alla dolce metà. Consiglio: state attenti a non commettere i soliti errori, per esempio come quelli fatti da voi ultimamente: datevi un programma e cercate di mantenerlo, soprattutto segnando ogni punto debole. Single, approfittate del periodo e datevi da fare: qualche buona opportunità, a ben vedere, sicuramente la troverete. Diciamo pure tutto scorrerà nelle solita normalità; rimanete concentrati e tutto andrà bene. Nel lavoro, il periodo risulterà flaccido e quasi stagnante: non fate di più di quello che vi sarà richiesto.

Vergine "top del giorno" - In arrivo un mercoledì davvero super-fortunato per tanti di voi! La giornata coincidente con la parte centrale della settimana sarà quasi completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante in ogni settore. L'oroscopo di domani 23 gennaio perciò consiglia in amore di approfittare delle buone stelle per chiudere qualche situazione traballante. In merito alla coppia, sentite sempre più impellente il desiderio di stabilire nuove intese con la persona amata, di esplorare modi diversi di stare insieme e vivere l’amore. Single, se sorridete la vita vi sorriderà, invece se siete tristi la vita non farà altro che ricambiare offrendo altrettanta tristezza! Questa breve riflessione oggi vale per voi una fortuna, sappiatelo: a volte basta credere nelle cose. Nel lavoro, infine, non perdetevi nel classico bicchier d'acqua: portate al dunque le cose che contano tralasciando il resto. Qualcuno troverà una buona occasione per dare una lezione di stile al borioso collega di turno.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].