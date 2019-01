Annuncio

Annuncio

Cosa devono aspettarsi le persone nate sotto il segno dello Scorpione per il mese di febbraio 2019 secondo l'oroscopo [VIDEO]? Come gli altri segni d'acqua (Pesci e Cancro) cercheranno di rialzare la testa dopo una serie di contrarietà che hanno lasciato non poche tossine nell'organismo. Lo sforzo profuso sarà notevole, ma purtroppo riprendersi non sarà semplice, perché non ci sono ancora le condizioni migliori per farlo. Dalla seconda metà del mese sarà opportuno guardare in faccia la realtà e capire che si sta attraversando una fase di transizione.

Leggi anche Oroscopo del giorno 22 gennaio: sottotono il Toro

Scorpione a amore: non tutto fila per il verso giusto a febbraio

Le persone di questo segno sono tendenzialmente abitudinarie nei rapporti sentimentali, nel senso che hanno la tendenza a dare per scontata la presenza del partner al proprio fianco, senza capire che lui/lei ha bisogno di novità e sorprese per rinnovare il rapporto.

Advertisement

Lo Scorpione del resto è un segno solo apparentemente complicato, che in realtà è conservatore ed ama le sicurezze faticosamente conquistate. A febbraio dovete quindi mettere in preventivo delle discussioni anche dure col vostro compagno, che purtroppo potrebbero andare a minare in modo irrecuperabile la reciproca fiducia.

Scorpione e lavoro: equivoci coi colleghi

Sul lavoro siete apprezzati da tutti ma avete un problema: volete tenere tutto sotto controllo e non sempre ci riuscite. Da questo scaturiscono incomprensioni destinate a generare vere e proprie liti che mettono seriamente in discussione la vostra leadership e smorzano il vostro entusiasmo professionale. A febbraio 2019 queste problematiche si manifesteranno più volte, soprattutto nella seconda metà del mese, a causa di influenze astrali sfavorevoli ai rapporti in ambito lavorativo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Affinità con gli altri segni a febbraio

In questo periodo fate attenzione alle persone del Leone: con esse avrete uno scambio di informazioni davvero utile per migliorare il vostro stile di vita. Potranno inoltre nascere vere e proprie amicizie. Da prendere con le molle invece i Cancro e i Capricorno: con loro a febbraio avrete dei contrasti che sono destinati a degenerare. Le persone dello Scorpione sono per natura poco diplomatiche e questo non le aiuterà nella gestione di questi rapporti difficili, che si manifesteranno fin dai primi giorni del prossimo mese. Nulla di particolare è invece da segnalare, secondo l'oroscopo [VIDEO], nelle relazioni con gli altri segni dello Zodiaco.