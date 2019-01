Annuncio

L'Oroscopo di domani 24 gennaio riapre con la classifica stelline e le predizioni zodiacali sulla giornata di giovedì. In questo caso l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco è pronta a relazionare sulla qualità delle effemeridi riservate all'amore e al lavoro. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno [VIDEO], non è così? Bene iniziamo con i tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato.

In primo piano spiccano senz'altro Toro e Leone ai quali andremo ad aggiungere la Vergine. Ai componenti del predetto trio sarà garantito un giovedì al "top", ovviamente valutato in classifica con le cinque stelle della buona sorte.

Invece, sempre secondo le previsioni zodiacali del 24 gennaio, a dover sottostare ad una giornata poco convincente saranno gli amici appartenenti al segno dei Gemelli. A quest'ultimi l'Astrologia quotidiana ha messo in preventivo un frangente segnato con il "sottotono": curiosi di scoprire qualche notizia in più? Bene, andiamo alle predizioni quotidiane subito dopo aver tolto il velo dalla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 24 gennaio

L'Astrologia di giovedì è pronta a dare il benestare riguardo la giornata a quei pochi segni valutati positivamente. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? In evidenza anche oggi la nostra classifica stelline generata in funzione del giorno 24: in primo piano, oltre ai simboli già anticipati, ovvero Toro e Leone, il periodo sorride certamente agli amici della Vergine.

Invece stabile e tutto improntato alla routine il periodo per coloro nativi dell'Ariete e del Cancro, con buona pace degli amici Gemelli valutati in questo caso con le tre stelle relative ai momenti "sottotono". A seguire il riepilogo condensato dell'intera scaletta:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Gemelli.

Oroscopo per giovedì 24 gennaio

Ariete - Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppe problematiche, ottima anche in relazione al prossimo fine settimana. Diciamo che questo giovedì avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, potrebbe essere, per alcuni, il momento adatto a troncare le relazioni smorte, quelle che non fanno più palpitare il cuore da un pezzo. La domanda a questo punto è: perché continuare a rovinarsi il fegato e la vita? A voi la risposta...

Riguardo tutte le altre coppie, invece, solito andazzo: adagiatevi pure sulla tranquillità di una normale giornata come tante. Single, in amore qualcuno di voi potrebbe assisterete alla fine di un sogno: e di cosa preoccuparsi? Dice il saggio "Quando una porta si chiude, altre cento si spalancano!". Meditateci un po' sopra, ok? Nel lavoro infine, la pazienza e la prudenza vi consentiranno di raggiungere quelle mete da voi spesso ambite. Nonostante la vostra puntuale impulsività e la vostra immancabile ansia, qualcuno vi spingerà in direzione della calma e della buona riflessione.

Toro - Partirà in modo speciale questa parte della settimana, con un giovedì preventivato sicuramente "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarderà le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico. Aria di novità tra oggi e domani soprattutto in amore: si farà sentire il desidero di cambiare certe abitudini? Se sì, allora fatelo! Anche perché una spruzzata di pepe nel rapporto di coppia non farà che bene, sappiatelo. Single, dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine e quelle poche saranno molto alla vostra portata. In amore è tempo di mettere in gioco "altre" soluzioni! Nel lavoro, invece, poche novità: sarete motivati a svolgere i vostri compiti a ritmo sostenuto ma senza sentirne il peso. In molti risulterete metodici e motivati svolgendo tutto quello che sarete chiamati a fare. Riuscirete a prestare attenzione soprattutto ai dettagli.

Gemelli - In arrivo per voi, carissimi amici dei Gemelli un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del "sottotono" a questo giovedì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di alti e bassi. In amore vista la situazione poco promettente gli astri invitano a tenere un atteggiamento premuroso. Diciamo che questo è il momento buono per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete bene. Il consiglio è quello di darsi da fare per risolverlo alla radice, dunque in modo definitivo. Single, se non siete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascia in pace ricordatevi solo di una cosa: i padroni della vostra vita siete e sarete sempre e solo voi stessi! Dunque chiedetevi: cosa posso fare per migliorare la mia attuale condizione? Nel lavoro, invece, nonostante qualche normale ritardo vedrete avanzare abbastanza spediti i vostri progetti. Qualcuno poi potrebbe scoprire di avere un buon fiuto per gli affari: bene così!

Cancro - La giornata in questione, anche se solo sulla carta, si preannuncia non male anche se in certi frangenti potrebbe richiedere una certa attenzione in più. Comunque, questo giovedì visto in prospettiva indica che potrebbero esserci anche risvolti positivi riguardo una questione che avete a cuore: se davvero fosse così, vi anticipiamo il nostro in bocca al lupo! In generale la raccomandazione è quella di non ostinarsi a tenere atteggiamenti che in precedenza hanno dato esito negativo, ok? Le previsioni di giovedì annunciano, intanto, riguardo la parte legata ad affetti e sentimenti, poche novità sia positive che negative. Diciamo pure che dovrete essere pronti a dare il meglio di voi ed essere pazienti: potreste non reggere alle solite "amorevoli sparate" della persona che amate e da questo a finire con il litigare il passo è breve. Single, per molti di voi sono in preventivo ottime notizie, specialmente per chi è (o vorrebbe essere) in cerca di affetto o amicizia a scopo sentimentale: cercate di tenere duro in quegli approcci che potrebbero evidenziare chiari segnali di cedimento. Nel lavoro, infine, sarete aperti e disponibili abbastanza suscitando dovunque interesse e simpatia. Approfittate per instaurare dei buoni rapporti con tutti i vostri colleghi.

Leone - Giornata molto interessante questa che arriva a metà della settimana. Valutato con cinque stelle, il periodo non dovrebbe riservare sorprese negative, anzi, c'è da dire che potrebbero arrivare buone novità in merito alla famiglia o alla cerchia delle amicizie. Allora, curiosi di sapere qualcosa di più? Bene, iniziamo con l'amore: l'atmosfera, parlando in merito ai rapporti di coppia, potrebbe regalare splendide sensazioni: sarete travolti da un'ondata di passione decisamente fuori dall'ordinario. In tanti riuscirete finalmente a rilassarvi insieme al vostro partner e, in alcuni casi, anche a fare qualche piccolo programma per il prossimo futuro. Single, molti di voi riusciranno perfino a ritrovare il sorriso avviando qualcosa di utile o certamente di interessante da fare assieme a chi sapete. Potrebbe capitare un'occasione positiva, tassativamente da cogliere. Nel lavoro, in base a quanto estratto dalle effemeridi di oggi, potrebbero affacciarsi delle ottime opportunità di guadagno. Quest'ultime certamente in grado di allietare l'umore e abbassare lo stress. Di sicuro potrebbero portare sicurezza nella vostra attività quotidiana e soprattutto una buona dose di razionalità. Sforzatevi di capire come muovervi e nel contempo di non compiere passi falsi.

Vergine - La giornata relativa a questo giovedì, visto il cielo astrale altamente a favore, sarà certamente come da voi messa in programma. La positiva presenza della Luna nel campo della Vergine potrebbe favorire un binomio fondamentale, cioè quello relativo ad amore-lavoro. In molti casi, la vostra magnanimità vi porterà volentieri ad aiutare un collega/ un amico-a/ un familiare (in realtà, dopo tutto quello che vi ha fatto in passato non meriterebbe un bel nulla!) ma voi della Vergine siete fatti così: "Fai bene e scorda... fai male e pensa!"; come darvi torto? L'oroscopo di domani 24 gennaio consiglia in amore un po' di sano relax, soprattutto mentale: non ne potete davvero più di tutti questi problemi e problemini, non è così? Consiglio: ogni tanto, per non dire spesso, pensate un po' di più a voi stessi e poi agli altri, ve lo meritate.... Single, lasciarsi andare in balia della corrente potrebbe essere la decisione giusta per vivere al massimo questa giornata. Non pensate troppo ma agite d'istinto, scoprirete così molti lati della vostra personalità che non conoscevate, affascinando le persone a voi vicino. Nel lavoro, per concludere questa nuova tornata di previsioni, parte del periodo potrebbe risentire di qualche situazione non buona apertasi nel passato recente: nell'attesa che il vento cambi datevi da fare con nuove esperienze.

