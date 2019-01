Annuncio

In questo martedì 5 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Sole, Luna e Mercurio in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Gemelli top

Ariete: poca voglia di fare. Martedì che vedrà i nativi apatici verso le incombenze lavorative portando a compimento meno del solito. Recupereranno il terreno perso nei giorni a seguire.

Toro: determinati più che mai. Gli influssi astrali vorranno i nati del segno tenaci verso gli obiettivi del momento tanto da risultare ostinati oltremodo.

Gemelli: il segno migliore del giorno [VIDEO].

Riprenderanno quota le faccende amorose ed i nativi che amano viaggiare organizzeranno un viaggio romantico.

Cancro: posizioni astrologiche poco confortanti per i nati nel segno del Cancro che affronteranno peripezie ed ostacoli durante questa giornata. Arriveranno a sera esausti ma con una certa soddisfazione.

Leone brillante

Leone: intuizioni geniali [VIDEO]. Durante questo martedì le idee che verranno in mente ai nativi saranno da mettere in atto immediatamente. I primi responsi arriveranno presto con molta probabilità.

Bilancia: martedì sottotono. Giornata da dedicare al relax in quanto sia al lavoro che in amore non ci saranno particolari soddisfazioni in vista.

Vergine: la Luna acquariana renderà distratti e poco inclini alle questioni amorose i nati del segno. Qualche nervosismo potrebbe registrarsi durante le ore serali.

Scorpione: silenziosi col mondo circostante. I nativi tenderanno ad isolarsi dalle persone vicine per evitare dichiarazioni al 'vetriolo' dettate più dai pianeti avversi che da un reale malcontento.

Pesci flop

Sagittario: entusiasmo e creatività. Influssi astrali che garantiranno ai nati del segno un martedì dedito alla creazione di nuovi metodi lavorativi, dai cui risultati immediati deriverà parecchio entusiasmo.

Capricorno: influssi contrastanti. Gli astri oggi non regaleranno ai nati del segno una giornata particolarmente soddisfacente. Qualche malumore passeggero nelle ore mattutine sarà probabile.

Acquario: entrambi i luminari nel loro elemento determineranno un martedì pieno di successi amorosi per le coppie e di incontri favorevoli per i single del segno. Lavoratori da dipendente favoriti [VIDEO].

Pesci: il segno peggiore del giorno. Pochezza astrale per i nativi che non perderanno occasione per rimuginare su vecchi rancori mai sopiti.