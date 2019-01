Annuncio

Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni [VIDEO] in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli.

Astrologia e oroscopo della settimana 28-3 febbraio, le previsioni

Ariete - L’oroscopo della settimana è buono.

Il transito della Luna in Sagittario, in Capricorno e infine in Acquario non deve spaventarvi, anche se potrà accentuare una nota simpaticamente polemica che state mettendo in evidenza ogni volta che decidete di parlare, cioè sempre.

La giornata migliore sarà mercoledì, seguita da venerdì ed in parte anche da quella di sabato.

Toro - Comincerà bene la settimana e finirà ancora meglio. Già da lunedì sarete in grado di essere intraprendenti e pronti a osare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l’equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti giovedì difenderete i vostri spazi da chi vorrebbe imporvi la propria visione della vita. Fine settimana con sorpresa!

Gemelli - Periodo buono per le finanze, specie a fine settimana: alcune entrate vi permetteranno di fare qualche spesa imprevista in più. Rilassatevi perché questo periodo di poche preoccupazioni dovrebbe durare a lungo. Chi sta cercando lavoro però dovrà impegnarsi duramente, senza restare ad aspettare che qualcuno venga a bussare alla porta.

Prendete in mano la situazione da mercoledì e trovate una soluzione!

Cancro - I prossimi sette giorni riuscirete a coniugare il dovere con il piacere. L’amicizia di Giove e Saturno soprattutto martedì e venerdì vi consentiranno un’interessante ascesa professionale. Imprese fortunate nei giorni pari. La vita vi sta sorridendo adesso, ma durerà ancora per poco! Non perdete tempo: i primi quattro giorni del periodo godetevela con tutto l’entusiasmo di cui siete capaci!

Leone - Meglio di così non potrebbe andare questa nuova settimana! Con la Luna legata a Venere, mercoledì e sabato saranno giornate grandemente privilegiate, naturalmente in amore. Il weekend diverrà profondo e rassicurante per tutti. Una relazione potrebbe nascere venerdì e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie più datat a partire da mercoledì.

Vergine - Orgoglio, testardaggine e gelosia da lunedì fino a giovedì potrebbero crearvi qualche complicazione in amore. Evitate parole fuori luogo e atteggiamenti troppo diretti durante i giorni pari.

Affari conclusi, colloqui di lavoro ed esami superati per tutti quelli della prima e della terza decade, con fatica e ritardi rispetto alla tabella di marcia tutti gli altri.

Bilancia - Discreta settimana per voi Bilancia [VIDEO]. Curerete le finanze mirando a ottenere risultati concreti da giovedì in poi. Vi muoverete con abilità venerdì e domenica, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. In amore non sarete audaci lunedì ma darete prova di buona presenza e affidabilità venerdì. Fuggite dagli impegni gravosi se potete, martedì e mercoledì, potrebbero arrivare responsabilità di troppo!

Scorpione - Qualche nuvola appare all'orizzonte questo martedì, portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto, giovedì darete risposte efficaci a chi di dovere! A parte un po’ di carenza organizzativa, che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete per i restanti giorni.

Sagittario - Lunedì costringete all’angolo la malinconia, dunque preparatevi a vivere emozionanti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un autentico balsamo per l'umore mercoledì e giovedì. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma nel weekend una rinnovata fiducia potrebbe rivestire tutto di una luce diversa!

Capricorno - In amore, già dai primi giorni della settimana, se continuate ad essere in bilico tra le varie questioni, vorrà dire che non è ancora giunto il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà tra giovedì e domenica. Intesa con il partner nell’attuazione di un progetto comune a fine settimana, il che getterebbe basi solide per il vostro futuro.

Acquario - Settimana positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con la persona amata nella parte centrale del periodo sarà forte, ma sarete in balìa di gelosie prive di fondamento. Facendo leva sulla complicità, venerdì renderete il partner malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze.

Pesci - Inizio settimana all’insegna dell’intraprendenza e del movimento. L'oroscopo settimanale dal 28 al 3 febbraio svela energia, rapidità e abilità martedì e soprattutto giovedì, il che vi consentiranno di rispettare tutti gli appuntamenti in agenda. Decisioni importanti istantanee si riveleranno vincenti nei giorni dispari. Viaggi al riparo da rischi sabato e domenica. Successi sportivi pochi o solo per alcuni.