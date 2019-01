Annuncio

L'Oroscopo di domani 28 gennaio 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo quest'oggi c'è la ripartenza di una nuova settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati del periodo? [VIDEO] Bene, iniziamo subito con il sottolineare il fatto che ad avere un periodo vincente, soprattutto in amore, saranno coloro appartenenti ad Ariete, Toro e Leone.

I predetti segni potranno contare su una meravigliosa Luna in Scorpione, presente nel comparto del simbolo astrale di Acqua già da questa domenica 27 gennaio. Questa parte della settimana invece non risulta affatto positiva per gli amici Gemelli: in base a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, puntualmente messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali del 28 gennaio, a mettere i bastoni tra le ruote al predetto segno di Aria sarà questa volta il Pianeta Giove, nel frangente speculare negativo al 85%.

Andiamo a dettagliare in profondità Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine come da routine, però non prima di aver messo in luce la nuova scaletta con le stelline giornaliere.

Classifica stelline 28 gennaio 2019

Un nuovo lunedì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte si intravvede lo spauracchio di una nuova settimana lavorativa, pregna di impegni problemi e vicissitudini varie da affrontare. A dare le giuste risposte (si spera!) valutando il grado di positività dei sei segni sotto analisi nel contesto, la nostra classifica stelline giornaliera. Il rendiconto quotidiano espresso con le stelline, cinque per i segni al top fino ad arrivare alle due assegnate a coloro con previste difficoltà, quest'oggi è impostato sulla giornata del 28 gennaio.

Abbiamo già dato un nome a coloro in prima posizione come anche alla coda della classifica, adesso vediamo di mettere in evidenza gli altri segni andando a svelare completamente l'intera scala dei valori. A seguire il responso restituito dall'Astrologia del momento:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★: Gemelli.

Astrologia e oroscopo sulla giornata di lunedì 28 gennaio

Ariete "top del giorno" - Il prossimo lunedì sarà certamente positivo al 100% per voi "arietini", ben disposto ad accontentare quasi ogni desiderio, capriccio o voluttà che sia. Con notevole sicurezza possiamo già affermare che molte situazioni prenderanno la strada giusta: grazie alla vostra dinamicità aumenteranno le opportunità per mettere in sicurezza alcune questioni in corso di definizione. Secondo le previsioni di oggi intanto, soprattutto per quanto riguarda l'amore, strada spianata per la felicità? Diciamo pure di sì, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane.

In coppia potreste vivere una ritrovata armonia con il partner, merito in gran parte della vostra capacità di saper comunicare in modo deciso, preciso e convincente. Per alcuni di voi poi, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi da vivere decisamente in due. Single, vi accorgerete che un innamoramento recente inizierà a prendere la piega che tanto speravate. In tanti scoprirete un nuovo tipo di felicità, mai sperimentata: riuscirete a stare dietro ai "capricci" del cuore? Nel lavoro invece partirete in quarta e, se avete già nuovi progetti in mente, sarete senz'altro pronti ad impegnarvi fino in fondo per realizzarli.

Toro - La giornata del 28 gennaio sarà splendida, efficace e pronta a servire su un piatto d'argento buone soluzioni ad eventuali problemi (sentimentali?). In più di qualche occasione questa giornata regalerà abbastanza possibilità per essere più allegri insieme alle persone alle quali vogliamo bene o che stimiamo. Diciamo che alla fine basterà soltanto seguire il buon istinto, senza dover rinunciare alle solite abitudini di vita. In amore, visto l'ottimo cielo a disposizione, specialmente per quanti di voi vivono una situazione di coppia ben assestata, la presenza di momenti magici da vivere insieme sarà tangibile. Soprattutto l'accordo con il partner sarà a dir poco perfetto: sfruttatelo per iniziare qualcosa per il medio-lungo termine, senz'altro andrà a buon fine. Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo la prossima settimana! Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita a due, ok? Nel lavoro infine, il periodo si preannuncia già da adesso come produttivo e interessante. Qualche nuova proposta potrebbe rendervi molto attivi e pieni di energia.

Gemelli - Il prossimo lunedì sarà per voi Gemelli un giorno pessimo, segnalato dagli astri con il classico sigillo del "ko": cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? Diciamo che in molti casi la giornata si presenterà abbastanza impegnativa da portare a conclusione: faticosa e per niente tranquilla, vi sentirete come tra l'incudine e il martello! Calma e pazienza, ok? In amore perciò, visto l'andazzo generale, preparatevi a subire tanta noia e un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. Vi ricordiamo che i sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono... Il consiglio del giorno: andateci cauti sui progetti futuri, ok? Diciamo che (forse) sarebbe meglio per voi vivere con maggior trasporto il presente. Single, il momento non sarà certo dei migliori: per evitare di "tirarsi la zappa sui piedi" aspettate a fare quelle "famose avance" verso la persona che sapete, ok? Nel lavoro, anche qua poche o nulle le possibilità su cui eventualmente investire. Diciamo che vi converrà continuare sulla falsariga delle scorse giornate, ovviamente in attesa di tempi meno difficili.

Cancro - Sarà una giornata passabile, sì o no? Diciamo pure che, in qualche caso, potrebbe anche essere in linea con le vostre aspettative. Valutata nelle predizioni di lunedì con le innocue quattro stelle della normale positività, l'avvio di settimana non riserverà grosse sorprese o problemi invalicabili: servirà da parte vostra un minimo di concentrazione evitando di cadere in fallo su questioni facilmente aggirabili. Riguardo il comparto legato ai sentimenti, visto in frangente, cercate di prendere soltanto il meglio dalla vostra relazione e non puntate troppo a creare qualcosa di perfetto. Perché, diciamolo pure, la perfezione non esiste ed oltretutto può essere anche molto monotona, non trovate? Single, con molti di voi il periodo risulterà abbastanza clemente: qualcuno potrebbe riuscire nello scopo della sua vita, cioè quello di trovare finalmente l'anima gemella! Attenti solo a chi ha verso di voi invidia e gelosia! Attrezzatevi affinché quest'ultimo/a non vi impedisca di raggiungere quel vostro agognato obiettivo: uomo avvisato, mezzo... Nel lavoro infine, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con le persone e gli ambienti giusti. La diplomazia vi aprirà la strada verso sensibili guadagni.

Leone - Un lunedì d'inizio settimana certamente ottimo, con belle prospettive da giocare in diversi comparti. In molti casi, visto il periodo favorevole e complice, riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto. Parlando in generale, tutto d'un tratto la vita potrebbe tornare ad essere fonte di piacere nonché oasi di serenità, a patto di saper cogliere ogni positivo istante che immancabilmente vi si presenterà. In amore quindi, datevi pure da fare con il partner perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella e fantasiosa. Starà solamente a voi renderla tale: ne sarete all'altezza? Noi ne siamo arci-convinti! Single, sono in arrivo tantissime nuove amicizie, ottime da sfruttare se logicamente siete ancora in cerca dell'anima gemella, altrimenti saranno destinate a restare tali (bene anche così!). Nel lavoro, per finire, potreste avere la sensazione che nulla sia in grado di soddisfare la vostra voglia di miglioramento o di ambizione: non è che (forse...) state mettendo un po' troppa carne al fuoco? Dice il saggio: "Il troppo storpia!", meditate...

Vergine - Lunedì, giornata d'inizio di una nuova settimana, per molti di voi Vergine non partirà proprio come ve la sareste aspettata. Però, pensandoci bene forse è meglio così, visto che sotto di voi tanti altri stanno messi sicuramente peggio! Consolatevi guardando al classico "Bicchiere mezzo pieno!". A fronte di quanto appena annunciato, l'oroscopo di domani 28 gennaio consiglia in amore di rilassarsi, dedicando qualche momento del giorno ad una meditazione sensata e profonda. Iniziate col mettere in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nel breve, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. In coppia, cercate di essere più allegri, dolci e se possibile sforzatevi di risultare un tantino imprevedibili: l'essere troppo scontati non favorisce di certo la curiosità della persona amata. Single, niente appuntamenti romantici "al buio", soprattutto perché questo tipo di romanticismo a voi proprio non si confà. Perfino la Luna in Scorpione potrebbe mettervi qualche bastone tra le ruote, sappiatelo! Quindi, calma e soprattutto dormite "sonni tranquilli", ok? Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie così da fare in modo di rendere meno faticosa la giornata. Il consiglio degli astri: adottando i giusti accorgimenti o facendovi aiutare da chi vi fidate centrerete qualche buon obbiettivo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].