L'ultima settimana di gennaio vedrà un po' di tensioni per il Leone e la Vergine, mentre per il Toro la situazione sarà tranquilla. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione a martedì 29 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: gennaio non è partito nel migliore dei modi per il vostro segno zodiacale, ma adesso potrebbe esserci un lieve recupero. Qualche soddisfazione sul lavoro, anche se nulla di particolarmente importante.

Dopo questo periodo così teso, anche delle piccole vittorie potrebbero essere grandi per voi.

Toro: la settimana sarà, per lo più, tranquilla, anche se vi ritroverete a fare i conti con le eccessive spese in ambito economico.

Avete messo a dura prova le vostre finanze nelle ultime settimane e adesso è il momento di tirare le somme. Da evitare assolutamente i litigi sul posto di lavoro.

Gemelli: un problema personale o lavorativo potrebbe finalmente essere risolto. Dal punto di vista dell'amore, la giornata sarà molto interessante: attenzione, però, a fantasticare troppo su amori impossibili o molto difficili. Sarà importante tenere i piedi per terra e concentrarsi sul proprio futuro.

Cancro: siete consapevoli di dover affrontare, a breve, una sfida. Vi state preparando al meglio per gestire con fermezza la situazione che vi si presenterà. Da non trascurare la salute e uno stile di vita sano. Ottimo periodo anche per gli incontri amorosi.

Leone: siete un po' agitati e non soddisfatti di come stanno andando le cose nell'ultimo periodo.

In amore e sul lavoro c'è qualcosa che non vi convince del tutto. Non accontentavi di portare avanti una relazione [VIDEO] solo per paura di rimanere da soli. In generale, questo martedì 29 potrebbe essere contraddistinto da polemiche, sia in amore che con i familiari.

Vergine: in ripresa da alcuni problemi di salute. Restate ancora a riposo ed evitate di affaticarvi troppo. Importante dedicarsi al relax prima di ritornare alla solita quotidianità. Ben presto dovrete darvi molto da fare: il 2019 sarà ricco di soddisfazioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: vi sentite un po' irrequieti per un progetto avviato da poco e non sapete come questo evolverà. Alcuni potrebbero pensare di sposarsi e andare a convivere, per maturare ulteriormente: attenzione, però, ad essere sicuri di amare veramente il partner.

Scorpione: questo martedì 29 potrebbe apparire strano. Potreste dover sistemare delle situazioni all'ultimo minuto. La vostra relazione amorosa potrebbe vivere un periodo di crisi.

Da riguardare anche la situazione economica: a breve potreste essere costretti ad affrontare delle spese.

Sagittario: alcuni di voi non hanno relazioni sentimentali da molto tempo in quanto sono rimasti 'scottati' in passato. Adesso però, potreste aver ritrovato la voglia di innamorarvi. Non siate però troppo precipitosi [VIDEO], fate tutto con la dovuta calma.

Capricorno: questa settimana potrebbero presentarsi alcune difficoltà. Siete delle persone molto testarde, ma questo lato del vostro carattere, a volte, vi porta solo a perdere tempo ed energia. Valutate bene ogni situazione prima di prendere decisioni.

Acquario: avete in mente alcune novità da portare avanti. La giornata vi vedrà un po' pensierosi e pentiti di essere stati troppo comprensivi con chi in realtà non se lo meritava. Siete delle persone molto buone e disponibili, che non riescono a dire di no. Adesso, però, state cercando di pensare più a voi stessi e meno agli altri. Potreste fare nuovi interessanti incontri.

Pesci: giornata molto positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. Se alcune situazioni non vanno, è necessario chiudere definitivamente. Dovete essere certi delle vostre relazioni, solo così potrete affrontare ogni evento con una maggiore tranquillità emotiva.