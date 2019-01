Annuncio

L'Oroscopo di domani 31 gennaio 2019 annuncia per questo giovedì che l'ambita "top del giorno" spetta ai Gemelli. Dunque si preannuncia ottimo l'ultimo giorno del mese per i "gemellini" [VIDEO]: i simpatici amici nativi in questo segno d'Aria saranno favoriti da Luna e Venere entrambi in Sagittario e, nel contempo, speculari positivi al 90%. Altrettanto buona la giornata, promossa in grande stile in campo sentimentale anche per altri due segni valutati con le cinque stelline della fortuna.

Curiosi di sapere quali sono? Ebbene, in questo frangente l'Astrologia ha deciso di premiare coloro appartenenti all'Ariete e alla Vergine, quest'oggi entrambi preventivati in giornata a cinque stelle.

Intanto, costretto a restare "al palo" secondo le previsioni zodiacali del 31 gennaio, senz'altro saranno gran parte degli amici nativi in Toro e Leone: i predetti segni avranno a che fare con un periodo decisamente "sottotono". Andiamo pure al responso astrale quotidiano su amore e lavoro, non prima però di aver tolto il velo dalla scaletta con le stelle relativa agli ultimi sei segni.

Classifica stelline 31 gennaio 2019

Iniziamo subito questa nuova tornata di valutazioni svelando in anteprima la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 31 gennaio. Come sempre in questa sede i diretti interessati saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che ad avere i favori dell'Astrologia in questa parte della settimana saranno ben pochi.

Abbiamo messo già in luce i migliori e il peggiore del momento, adesso non resta altro da fare se non svelare definitivamente l'intera scala dei valori espressa dalle stelle del giorno. Ecco la classifica di giovedì segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Toro, Leone.

Previsioni di fine gennaio su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo giovedì arriverà portando in dono tanta fortuna da investire nelle cose che più vi aggradano. Pertanto, il frangente per molti di voi Ariete si profila brioso, giusto quel tanto che occorre per risolvere eventuali situazioni in stallo. Secondo le previsioni di oggi, soprattutto per quanto riguarda l'amore, andrà molto bene se appartenete a coloro con storie d'amore in procinto di avviarsi; ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia. In coppia sarete agevolati dall'ottima posizione astrale della Luna e di Venere. Ottime le notizie per chi è in attesa di un evento o conta nel frattempo di migliorare il proprio rapporto affettivo.

Nello specifico, assisterete ad un lento quanto decisivo miglioramento di alcune situazioni un po' traballanti che vi portate dietro da un pezzo. Single, il cielo sarà a vostra completa disposizione, vi aiuterà a essere brillanti e a suscitare simpatia. Visto il buon momento, gli astri incoraggiano a passare all'azione! Nel lavoro intanto, sarà facile concludere una trattativa che risulterà più vantaggiosa del previsto.

Toro - Partirà con una spinta lieve, quasi azzerata, questo vostro giovedì di metà settimana. Il problema sarà soprattutto legato al periodo decisamente "sottotono" messo in conto dalle effemeridi del momento. In amore, diciamolo subito, non avrete troppi punti a favore, anzi, dovrete essere molto cauti nelle cose che fate di routine. In effetti il litigio (e relativo eterno battibecco!) è dietro l'angolo, pronto a regalare stress e nervosismo. Consiglio: prudenza, visto che state vivendo un periodo poco florido e le stelle di oggi non vi aiuteranno di certo a risolvere; aspettate tempi più idonei. Single, il periodo sembra favorevole all'amicizia. Molti potrebbero stringerne di nuove oppure, rendere più forti quelle esistenti. A salutare una giornata decisamente fiacca arriverà una visita non troppo gradita. Nel lavoro, gli astri non vi verranno di certo incontro, perciò metteteci del vostro e, magari con il tempo, l'impegno profuso sarà ripagato.

Gemelli "top del giorno" - Il prossimo lunedì sarà probabilmente "esplosivo" per voi nativi dei Gemelli. in questa splendida giornata tutto vi sarà possibile. Grazie ad astri altamente di parte non avrete troppe difficoltà nello svolgere le incombenze quotidiane: vi invitiamo ad organizzare un'uscita serale e/o a far festa con amici, parenti o conoscenti. In amore dunque periodo alla grande? Certo che si: gran parte del periodo si prevede roseo per molte coppie, dominato da sicurezze, dunque perfetto per cercare di convogliare verso di voi una maggiore attenzione da parte di partner, familiari, amici. La strada da percorrere sarà quasi priva di ostacoli, quei pochi facilmente superabili. Single, vi lascerete tentare dal gusto sottile del flirt? Diciamo di sì, soprattutto per movimentare un po' l'atmosfera, così da sentirvi ammirati e ricercati. Nel lavoro, intanto, ottime notizie! Dice il saggio: "Chiedete e vi sarà dato!". Di certo, non sarà da farne un dramma se non dovesse succedere nulla di particolare: forse, in fondo è proprio ciò che sperate, giusto?

Cancro - Si prevede che evolverà in modo semplice e discreto questa parte della settimana, con un giovedì sufficientemente positivo su cui fare affidamento. Perciò, non sarà una giornata molto complicata per voi Cancro, anche se come sempre dovrete districarvi da una moltitudine di problemi e problemini. Tranquilli, quello che farete di buono sarà solo merito del vostro! Le previsioni di giovedì, intanto, prevedono in amore abbastanza tranquillità su cui puntare. Intanto cercate di cavalcare l'onda della comprensione mettendo in primo piano l'intesa e la complicità della coppia: così facendo starete senz'altro meglio del solito. Single, sfogate pure la vostra eventuale rabbia repressa o la vostra mania di persecuzione. L'Astrologia del giorno vuole lasciare aperta una speranza, a patto che prendiate coscienza del vostro "io" più sincero e vi regoliate di conseguenza. Nel lavoro infine, anche se le stelle non saranno al massimo della positività, sarà una buona giornata ugualmente. Di certo, varrà la pena di prendere decisioni significative anche puntando verso grandi obiettivi: perché no, tentar non nuoce...

Leone - Il prossimo giovedì sarà poco agevole per la maggior parte di voi Leone: il motivo? Il periodo è stato messo senz'altro in conto come "sottotono", dunque dovete stare attenti a non commettere svarioni o distrazioni varie in ambito lavorativo o anche in quello sentimentale. In amore pertanto, visto il momento poco affidabile si consiglia di stare concentrati: qualche piccola spina nel fianco si farà sentire di sicuro. Se avete la sensazione che non tutto giri per il verso giusto, non demordete ma cercate di trovate insieme al partner una soluzione equa. Single, Nettuno speculare negativo ed in quadratura a Giove stuzzicherà il bisogno di fare nuove esperienze, oltre quelle già in taccuino. Il desiderio di voler staccare la spina dalla solita routine potrebbe però costare troppo caro: ne varrà la pena? Meditateci un po' su, ok? Nel lavoro intanto, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua per tutto il giorno.

Vergine - Partirà molto bene questa parte della settimana con un giovedì di fine gennaio in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione. L'oroscopo di domani 31 gennaio consiglia tanta stabilità in amore: attualmente state dando il massimo in ogni campo, specialmente in quello sentimentale, dunque siatene coscienti ed orgogliosi. Tenete presente che gli astri vi stanno aiutando non poco in questo periodo, ok? Single, ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole. Questo è il momento buono per entrare in azione ampliando la cerchia della conoscenze: facendo "investimenti" oculati in merito all'amicizia avrete a disposizione maggiori opportunità sentimentali su cui puntare. Nel lavoro infine, l vostro carisma vi farà stringere nuove alleanze e sentirete nell'aria il profumo di buoni affari e di nuove gratifiche: che sia la volta buona?

