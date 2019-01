Advertisement

L'Oroscopo di domani 9 gennaio 2019 porta in primo piano l'arrivo in grande stile della Luna in Pesci. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? [VIDEO] Senz'altro, il transito sopracitato favorisce i rapporti sentimentali: in primo piano quindi, visto l'ottimo cielo astrale, coloro nativi in Gemelli e Leone. A dare compagnia ai fortunatissimi segni appena citati, Toro e Vergine, entrambi valutati in giornata abbastanza positiva.

Intanto, gli astri non mostrano troppa volontà di favorire gli amici appartenenti a Cancro e Ariete: il motivo? Diciamo subito che il primo tra i due sarà quello meno tartassato, valutato "sottotono" mentre il secondo sarà costretto a remare contro la cattiva sorte, in arrivo dal periodo messo in conto come "sottotono".

Bene, passiamo pure a decantare i singoli segni andando a tastare il polso alle previsioni zodiacali del 9 gennaio. Prima però, come da copione, conviene senz'altro dare la parola alla nuova scaletta con le stelle quotidiane pronta a seguire.

Classifica stelline 9 gennaio 2019

Il mercoledì interessante la parte centrale di questa settimana è pronto per essere valutato. Come al solito quindi, è senz'altro d'obbligo chiedersi quante stelline toccheranno al segno d'appartenenza. A rispondere, come consuetudine, è la nostra classifica stelline impostata sul giorno 9 gennaio. La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno dei Gemelli e Leone. A questo punto, dunque, non ci resta che andare ad approfondire il discorso generale.

Ecco la scaletta con i rapporti di forza:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Questo parte della settimana, per voi nativi sotto al delizioso simbolo dell'Ariete, partirà davvero con tutte e due le ali tarpate, nonché con due grosse e pesanti sfere di ferro attaccate ai piedi. Il motivo? Presto svelato: Mercurio si presenterà in acerrima quadratura al vostro Marte nel segno, senz'altro favorendo stress e problemi vari. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore bisognerà stare davvero "in campana!". chi è in coppia, soprattutto se il rapporto ha iniziato a mostrare qualche "crepa" dovuta alla routine del tempo, correrà il rischio di prendere una bella sbandata per qualcuno vicino alla coppia stessa: no, ditemi che non lo farete! Single, concedetevi una vacanza! Partite per lidi lontani, soprattutto alla ricerca dell'amore, di certo vi aiuterà a riflettere sui vostri errori passati.

Soprattutto, imparerete a capire come agire in presenza di nuovi partner. Nel lavoro, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili. Siate concreti.

Toro - Questa parte della settimana partirà bene ma non finirà troppo in positivo. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare durante la giornata. In amore, si preannuncia un mercoledì poco euforico a livello di umore generale, nonostante tutto però, alla fin fine vi farete un bel sorriso ripensando al periodo. Sappiate sfruttare e logicamente godere dell'attimo. Single, rallegratevi. Non è detto che la vostra solitudine debba durare in eterno: già un incontro inaspettato fatto poco tempo fa potrebbe schiudersi in nuove opportunità; pensateci, ok? Nel lavoro, invece, organizzate al meglio la vostra attività cercando di dar prova di saper gestire il tutto: rispettate le scadenze.

Gemelli - Giornata perfetta, valutata dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona fortuna. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. In amore, riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo sta finalmente evolvendosi, quindi cambiando in positivo. Diciamo che ne sarete entusiasti e saprete gestire in scioltezza anche eventuali momenti "no". Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potreste sognare davvero in grande in questo periodo... Nel lavoro invece, se dovesse presentarsi un problema basterà che chiediate aiuto e tutti saranno subito pronti a soddisfare le vostre richieste.

Cancro - In arrivo un giorno impostato sul classico "sottotono", dunque con un mercoledì da tenere bene sotto controllo. Gli astri vi chiederanno sicuramente qualche sacrificio in più da mettere sul piatto della bilancia: sfruttateli come tornaconto a vostro favore. Intanto, le previsioni di mercoledì prevedo in amore un deciso aumento del tasso di litigiosità all'interno della coppia: colpa della gelosia? Se così veramente fosse, allora il consiglio è di aprire un po' di più il vostro carattere e il modo in cui vedete certe situazioni. Perché non concedere al partner quella stessa libertà che vorreste per voi? Intanto iniziate con il mitigare i toni, altrimenti le discussioni saranno infinite. Single, sarebbe meglio evitare quelle storie d’amore da voi ritenute non appaganti. Attualmente cercate in continuazione ma alla fine non concludete un bel nulla! Nel lavoro, piccoli intoppi non messi in preventivo vi terranno incollati fino a tardi alla vostra attività: pazienza.

Leone - In arrivo un mercoledì 9 gennaio davvero ottimo, degno di essere incorniciato nelle cinque stelline della fortuna. La giornata di metà settimana, quindi, almeno sulla carta sarà fantastica, ovviamente tutta da verificare. In amore pertanto, nulla da ridire: pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda del partner? Non rinunciate al piacere di manifestare la profondità dei vostri sentimenti ma datevi da fare per renderla tangibile e di facile assimilazione. Single, vi attende una giornata energica e molto esuberante. Quasi sicuramente, complice la foga della passione, vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti e focosi al punto giusto. Nel lavoro, poco ma sicuro, le stelle vi favoriranno e vi metteranno di fronte a tante occasioni, starà a voi saperle cogliere al volo. Usate la testa in alcune scelte da farsi prossimamente, ok?

Vergine - Mercoledì all'insegna della normalità e della semplicità. L'oroscopo di domani 9 gennaio a tal proposito consiglia di imboccare qualche scorciatoia o a mettere in campo diversivi per riuscire a rispettare certi impegni già presi. Se necessario, non esitate a improvvisare ma in modo moderato, ok? Dal punto di vista sentimentale, gli astri consigliano una certa prudenza verso tutto ciò che è legato ad affetti e sentimenti. Infatti, quasi tutto il periodo è da considerarsi statico. Specialmente se in coppia stabile, non abbiate paura di mettere in gioco le vostre emozioni o i desideri più intimi. Eventuali problemi aperti con il partner? Calma, li risolverete solo agendo con comprensione e tanta disponibilità al dialogo. Single, potrebbero esserci momenti di vera trepidazione in una situazione che attualmente vi sta particolarmente a cuore. Chi è in procinto di stabilizzare una nuova conoscenze lo faccia subito, ovviamente mettendo sul piatto la massima sincerità. Nel lavoro, per concludere, si consiglia di investire più tempo e nuove energie: si prevede per voi una continuazione dell'attuale periodo su linee sicuramente poco proficue.

