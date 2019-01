Advertisement

Advertisement

L’Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 si prevede pieno di scelte importanti per molti dei segni zodiacali. Questioni di lavoro spinose aspettano Ariete e Cancro mentre per Bilancia e Scorpione sarà fondamentale risolvere una questione di cuore. Toro e Gemelli, invece, dovranno cercare di risparmiare tutta l’energia. Vediamo quali sono le previsioni degli astri per i 12 segni per la giornata di mercoledì.

Impegni per Ariete e Vergine

Le previsioni degli astri [VIDEO]per mercoledì annunciano una giornata piuttosto pesante per l’Ariete, in particolare sul fronte degli affari.

Andranno affrontate tutte le questioni urgenti che riguardano l’ufficio, i colleghi o qualcosa che c’è in ballo.

Per il segno del Toro spazio all’amore, agli spostamenti e ai pensieri positivi.

Advertisement

Sarà necessario risparmiare tutta l’energia ed evitare di affaticarsi. Le stelle favoriscono i viaggi di lavoro e nuove idee da mettere in pratica.

Stanchezza fisica e poca voglia di impegnarsi caratterizzeranno la giornata dei Gemelli. Non sarà un mercoledì semplice per la forma fisica, a risentirne il lavoro e le faccende di casa. Forse è meglio alleggerire il carico di lavoro.

Giornata pesante per il lavoro per il Cancro. La mole di cose da fare sarà tanta e in alcuni momenti sembrerà davvero di non farcela. Soltanto durante la serata il clima sembrerà meno teso.

Attenti a non risultare troppo prepotenti. E’ questo il consiglio delle stelle per il segno del Leone che dovrà vedersela con un capo pretenzioso o con un conoscente che risveglierà il lato aggressivo del vostro carattere.

Impegni familiari e di lavoro renderanno questo mercoledì faticoso per la Vergine.

Advertisement

Dopo i primi giorni della settimana in cui avete faticato a rimettervi in carreggiata, le incombenze sembrano arrivare tutte insieme.

Amore da rivedere per la Bilancia, idee per il Sagittario

Una questione di cuore rischia di rendere questa giornata pensierosa per il segno della Bilancia. Le previsioni degli astri [VIDEO]consigliano di risolvere i problemi con il partner o con una persona a cui tenete molto nel più breve tempo possibile.

Amore in primo piano per lo Scorpione. Una lite con la persona amata o con un caro amico potrebbe trasformare questa giornata in un incubo. A risentirne le questioni di lavoro.

Sagittario con nuove idee in testa, anche un po' matte. Il ritorno dalle vacanze vi ha reso più consapevoli e con il passare dei giorni nuovi progetti iniziano a fare capolino nella vostra testa.

Capricorno in movimento. Nonostante la pigrizia a volte si impossessi di voi, per la giornata di mercoledì dovrete correre per fare tutto quello che avete in mente. Solo in serata arriverà il meritato riposo.

Per il segno dell’Acquario sarà una giornata stancante e altalenante. Che sia un collega di lavoro, una questione di affari o studio o una persona cara a farvi innervosire, le ore scorreranno lente e inesorabili.

Qualche distrazione potrebbe costare caro ai Pesci alle prese con impegni stringenti e il solito motto di prendere tutto alla leggera. Le stelle consigliano di porre più attenzione nelle cose che si fanno.