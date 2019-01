Annuncio

L'Oroscopo del giorno 15 gennaio 2019 mette a disposizione le nuove previsioni e i consigli dell'Astrologia in relazione all'amore e al lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle di questo martedì? [VIDEO] Bene, iniziamo subito con il chiarire quali saranno i segni più fortunati, quest'oggi scelti nel filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In merito alla sestina sotto analisi in questa sede, solo uno svetta su tutti gli altri: Bilancia, valutato nel frangente al "top del giorno".

Invece, seppur con minimo scarto, a gongolare insieme al predetto segno di Aria saranno senz'altro coloro nativi del Capricorno, super-favoriti ed in giornata a cinque stelle.

Diversamente, le previsioni di martedì 15 gennaio danno poche speranze ai nativi del Sagittario e in Pesci, rispettivamente sottoscritti nel periodo con tre e due stelle. A questo punto, detto l'essenziale passiamo pure alla classifica giornaliera e poi ai riscontri sui singoli segni.

Classifica stelline 15 gennaio 2019

L'Astrologia, applicata al secondo giorno di questa settimana lavorativa, è pronta a dire la sua in merito alla sestina sotto analisi in questo contesto. Altresì, le effemeridi giornaliere hanno già decretato i segni fortunati e non presentati nella nuova classifica stelline, nel frangente impostata sul giorno 15 gennaio. Curiosi di sapere quante stelline sono state attribuite al vostro segno d'appartenenza? Certo che sì, quindi andiamo pure a svelare il grado di positività attribuito dalle stelle ai segni compresi dalla Bilancia fino ai Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci

Amore e lavoro, previsioni astrali di martedì

Bilancia "top del giorno" - Il prossimo martedì partirà sicuramente "col botto!" per voi della Bilancia.

In amore, potrete toccare il cielo con un dito trascorrendo del tempo in dolcezza ed in armonia insieme al partner. Intanto, non mancheranno novità interessanti e qualche bel momento indimenticabile da vivere in piena serenità con la persona amata. Single, il fascino non vi mancherà, questo è poco ma sicuro. In alcuni casi basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili alla persona che più vi piace. Intanto, le previsioni del giorno non escludono che questo in arrivo possa essere il momento buono per innamorarvi (se vorrete). Nel lavoro invece, la carriera sarà al primo posto: farete di tutto per farvi largo o per mostrare le vostre carte vincenti; complimenti!

Scorpione - Partirà discretamente bene questo vostro martedì d'inizio settimana, con momenti anche abbastanza positivi da cogliere sul nascere. In amore dunque, fate in modo si capisca che il vostro desiderio più grande è di voler passare del tempo insieme a chi amate. Diciamo pure che, attualmente, non potete pretendere compagnia migliore di quella che avete già al vostro fianco.

Single, potreste incontrare una persona davvero speciale. Se riuscirete a buttarvi alle spalle le delusioni degli ultimi tempi forse sarete a metà dell'opera: un ostacolo che vi ha impedito di realizzare un sogno sentimentale svanirà come per magia. Nel lavoro, vi dimostrerete attivi e propositivi. Eventuali idee e/o progetti che avete li dovrete solamente mettere in pratica senza pensarci troppo.

Sagittario - In arrivo un martedì 15 gennaio valutato con la pessima sigla relativa al "sottotono". Pertanto, la giornata d'inizio settimana sarà abbastanza piatta e poco stimolante in diversi settori della quotidianità. In amore soprattutto, impegnatevi con più assiduità cercando di migliorare la vostra vita oppure a semplificare parte della quotidianità. Il premio più ambito? Semplice: più tempo da dedicare all'amore (leggasi pure "con il partner"). Single, in questa giornata perché non tentare un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale? Diciamo che, almeno fino a questo momento, non siete risultati convincenti proprio a causa del pessimo modo di porvi. Nel lavoro, il susseguirsi di giornate stressanti vi ha portato al culmine, oggi non dovrete più rimandare, ok? Prendetevi qualche ora di relax per ricaricavi.

Capricorno - Giornata valutata più che ottima [VIDEO] nelle odierne predizioni di martedì. Diciamo pure che con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere preparati. Scommettiamo che farete un'ottima figura? In amore intanto, tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata, con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. Single, sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone (amici sinceri) che vi circondano, senz'altro pronte a trasmettere positività e voglia di divertirvi. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete certamente un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

Acquario - Una giornata non eclatante, anche se potrebbe risultare abbastanza semplice da passare. In campo sentimentale, la vostra delicatezza sarà la vostra forza: saprete chiedere ciò che desiderate e farvi capire senza urtare il vostro partner. Venere vi aiuterà a trovare le parole giuste, perfette per esprimere i vostri sentimenti all'indirizzo della persona amata. Single, apritevi a nuove amicizie perché per voi è tempo di rinnovamenti nella vita sociale, ok? Se ascolterete i nostri consigli, certamente avrete a che fare con felicità, allegria e nuovi incontri. Nel lavoro invece, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali. Tassativo, non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione perché se avete qualche problema ben presto sarete in grado di superarlo.

Pesci - Questo inizio settimana per noi "pesciolini" partirà male. Soprattutto a causa del vostro temperamento, eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà specialmente in ambito di coppia. Secondo l'oroscopo del giorno 15 gennaio, riguardo l'amore, l'influsso di pianeti non allineati vi renderà agitati e inquieti. Dunque, anche in ambito sentimentale potreste rivelarvi insofferenti ma non preoccupatevi, tutto si risolverà presto. Se single invece, sarete troppo rigidi e seri nel vostro atteggiamento e questo intimidirà le persone che vi sono vicine: assicuratevi che la vostra modestia non diventi una barriera emotiva nella vita. Nel lavoro, qualche screzio con i colleghi renderà il clima freddo e l'atmosfera tesa, tiratevi indietro e cercate di placare gli animi, oppure affrontate la situazione di petto e risolvete il problema.