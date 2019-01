Annuncio

Il ritmo cosmico dello Zodiaco è piuttosto intenso, i pianeti si muovono lasciando una scia luminosa e sottolineando i sentimenti con delicatezza e rigore. Utilizziamo questa energia planetaria per lanciare un focus sul destino amoroso di ciascun segno zodiacale, afferrando al volo delle dritte utili per la passione e le relazioni amorose. Come sarà l'Oroscopo dell'amore single nella giornata di martedì 15 gennaio? La Luna entra in Toro e apporta un riflesso madreperlato su questo segno, un riflettore puntato sulle emozioni.

Analizziamo le previsioni astrologiche [VIDEO] dei cuori solitari segno per segno, chissà che i single non trovino l'amore proprio nella giornata di oggi.

La Luna in Toro nell'oroscopo dell'amore single dall'Ariete alla Vergine

Ariete: controllate la passione e l'irruenza che Urano elargisce nel vostro domicilio.

Soppesate bene le situazioni, individuando il momento giusto per partire all'attacco e intraprendere nuove conquiste amorose.

Toro: la Luna è tutta vostra quindi potrete vivere le emozioni con forte slancio vitale e con spiccato savoir-faire. Seguite l'istinto ma senza fretta, valutando le persone che vi circondano. Sono previsti nuovi e intriganti incontri.

Gemelli: attingete a tutta la calma che il vostro carattere sa accumulare per vederci chiaro in una situazione sentimentale, eviterete così comportamenti impulsivi.

Cancro: aguzzate bene la vista e non lasciatevi prendere dal desiderio istantaneo di trovare un partner. La fretta potrebbe apportare difetti di valutazione.

Leone: esprimete il meglio di voi, cari amici del Leone [VIDEO] e diverrete i protagonisti di un'uscita di gruppo.

Tutto il resto verrà da sé.

Vergine: non bloccatevi nei confronti dell'amore, magari lasciandovi coinvolgere emotivamente da una situazione economica che non va. Apritevi agli altri e dimenticherete le noie casalinghe.

I single e gli incontri amorosi di martedì 15 gennaio

Bilancia: siete più affascinanti che mai e il vostro nuovo look vi fa risplendere come una stella. Non passerete di certo inosservati, quindi sfoderate le vostre armi vincenti per mietere vittime in amore.

Scorpione: occhio alla volubilità che vi fa seguire interessi superficiali. I riflessi lunari [VIDEO]provenienti dal Toro vi indicheranno la via da intraprendere per arrivare all'amore. Lei farà chiarezza nel vostro cuore, decidendo come e quando.

Sagittario: azzardate a fare il primo passo, da tempo avete puntato una persona che vi interessa. E' giunto il momento di essere intraprendenti, Giove è dalla vostra e vi assicura fortuna. La passione sarà con voi.

Capricorno: lasciatevi andare alla voglia di divertimento, uscite e frequentate nuove persone.

Non accantonate i vostri progetti amorosi, senza rinunciare all'emozione che solo una storia stabile sa garantire.

Acquario: sapete cosa volete dall'amore, quindi procedete con determinazione e grinta. Un'energia nuova vi investirà di consapevolezza e potrete conquistare il mondo intero.

Pesci: selezionate bene le parole per intraprendere un dialogo che potrebbe apportare novità amorose. Le parole spesso sono le armi di seduzione giuste per interagire e passare all'attacco.