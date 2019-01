Annuncio

L'appuntamento con l'Oroscopo del 22 gennaio ci regala tante novità, carichi e bisognosi come siamo di sentimenti autentici e fortuna nel lavoro. Quali dritte elargiscono le previsioni astrali dedicate alla giornata di martedì? L'oroscopo [VIDEO] è in armonia con i molteplici influssi lunari, riflessi magici che in questo giorno illuminano il Leone di luce iridescente. Quali effetti produce questo transito planetario per i "leoncini" e per gli altri segni dello Zodiaco? Andiamo ad approfondire cosa predicono gli astri nell'oroscopo con classifica fortunata di martedì.

Luce lunare sui sentimenti e sul lavoro nell'oroscopo con classifica

Ariete: dedicatevi anima e cuore a nuove esperienze stimolanti, capaci di non "cristallizzarvi" nei sentimenti.

Approfondirete con energia aspetti stimolanti della vostra vita, aprendovi al cambiamento e all'innovazione lavorativa. Una raccomandazione: non andate di fretta, procedete con prudenza, senza rischiare di rovinare tutto.

Cancro: buona l'energia vitale per voi amici del Cancro [VIDEO], dovete solo accogliere un destino favorevole procurandovi voi le opportunità per emergere nel lavoro. In amore sarete molto comprensivi con il partner e amabili, vivendo le emozioni e i sentimenti con stima reciproca.

Acquario: il Sole nel vostro domicilio vi fa risplendere di raggi radiosi, sarete armonici e aperti a nuovi stimoli. In ambito lavorativo potrete realizzare i vostri desideri, come un avanzamento di carriera e in amore dovrete investire maggiori energie nei sentimenti. Consiglio: fatevi aiutare da un amico/a fidato.

Vergine: cercate di riordinare le idee sia nel lavoro che nei sentimenti. State procedendo in modo troppo caotico, forse per colpa di influenze passate che riemergono minacciose, soprattutto in amore. Voi siete aperti al cambiamento e vi approcciate bene alle nuove idee, tutte da investire nel settore professionale, dovete solo fare la mossa giusta al momento giusto.

Toro: la Luna in Leone punta un riflettore sui sentimenti, facendovi vivere l'amore con emotività, migliorando i rapporti interpersonali. Sarete molto protettivi con il vostro partner e se siete single cercherete di sfruttare questo periodo di serenità interiore. Vi siete liberati delle inquietudini e ora è giunto il momento di farvi valere, anche nel lavoro.

Sagittario: siete in cerca di affetto e desiderosi di attenzioni. Voi che siete in coppia rischierete di essere troppo possessivi e gelosi, risultando così troppo soffocanti. Cercate di attingere al vostro buonsenso, ne beneficerà anche il lavoro.

Classifica della fortuna con previsioni astrali segno per segno

Bilancia: questo è un giorno propizio per il cambiamento, quindi anche se il lavoro non vi dà soddisfazioni, non è detto che dovete stare lì a piangervi addosso.

Risolvete qualche contrattempo e tutto andrà per il meglio. Chissà che le questioni che riguardano l'amore non avranno una svolta.

Gemelli: nuovi progetti nel lavoro vi creano tensioni e anche l'amore sembra che non prenda il volo. Non temete, vi rifarete in febbraio quando le nubi saranno ormai dissolte.

Capricorno: avvertirete un po' di stress in ambito lavorativo, ma attingete alla vostra forza, la costanza verrà premiata. In amore forse avete nascosto qualche sentimento, è giunto il momento di dichiararvi.

Scorpione: vivete un subbuglio emotivo che vi porta a chiudervi in voi stessi, evitando le relazioni sociali. Non lasciatevi imprigionare da queste inquietudini che minacciano anche il rapporto amoroso. Reagite e uscite, sciogliendo questi sentimenti contrastanti come solo voi sapete fare.

Pesci: questa è una giornata pesante per voi amici dei Pesci, cercherete il sostegno morale giusto nell'amore. Pazientate soprattutto in ambito lavorativo e i successi arriveranno, un cambiamento è in vista.

Leone: Occhio a non mancare di obiettività cari amici del Leone [VIDEO], portando all'estremo il vostro anticonformismo. Tutto ciò potrebbe ripercuotersi sulla relazione di coppia. Voi single dovrete approfondire maggiormente le amicizie, ricercando l'anima gemella. Anche per quanto concerne la sfera lavorativa, vi sembra che i desideri non si realizzino mai ma non temete, verranno tempi migliori.