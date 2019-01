Annuncio

In arrivo il primo fine settimana del mese di febbraio. Scopriamo le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci, con lavoro, amore e salute di sabato 2 febbraio.

Ariete: con la Luna dissonante vivrete un risveglio sottotono, infatti in campo sentimentale potrebbero esserci dei contrasti. Tensione anche sul lavoro.

Toro: con la Luna positiva nel segno potrete organizzare qualcosa di romantico con il partner. I single in questa giornata potrebbero fare un incontro speciale.

In campo lavorativo presto avrete delle soddisfazioni.

Gemelli: la mattinata sarà sottotono, ma nel pomeriggio vivrete un buon recupero, anche se in campo sentimentale potrebbero esserci delle distrazioni.

Sul lavoro sono in arrivo delle buone occasioni.

Cancro: la Luna è in opposizione insieme a Venere, per questo motivo potrebbero esserci dei problemi in amore. In questa giornata potreste sentirvi nervosi anche a livello lavorativo.

Leone: per ciò che concerne il lavoro, avrete molte cose da fare in questa giornata, cercate di organizzare bene le situazioni. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una buona mattinata.

Vergine: con Saturno in buon aspetto, belle le emozioni che vivrete sabato 2 febbraio. Interessante la situazione lavorativa, anche se un giovedì dissonante crea qualche preoccupazione.

Bilancia: in campo amoroso potrebbero nascere dei problemi con il partner e non sarà semplice gestirli. Sul lavoro, riflettete bene prima di accettare una proposta.

Scorpione: se desiderate portare avanti dei progetti importanti in campo lavorativo, assicuratevi che sia possibile farlo.

In amore, potreste discutere con il partner per questioni economiche.

Sagittario: preservate la vostra salute dedicandovi al relax, anche se in campo lavorativo vi sentite particolarmente forti. Per quanto riguarda l'amore, potrete vivere delle belle emozioni: qualcuno potrebbe anche innamorarsi.

Capricorno: vi sentite particolarmente agitati in questa giornata. In amore, se avete vissuto una delusione in passato, ora ricominciate a guardare avanti con serenità. Per quanto riguarda il lavoro è un buon periodo per agire.

Acquario: situazione favorevole per quanto riguarda l'amore, sarà possibile ufficializzare delle relazioni. Sul lavoro, anche se vi sentite stanchi, portate avanti dei buoni progetti.

Pesci: Luna in ottimo aspetto per il segno, per questo motivo vivrete un buon momento sentimentale. Presto Venere sarà positiva e le emozioni positive non mancheranno. Per quanto riguarda il campo professionale è un periodo di buona ripresa.