Gennaio sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per questo secondo mese dell'anno per la Bilancia? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di febbraio 2019 per i nati sotto questo segno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Sarà un mese abbastanza sottotono per il segno della Bilancia, i momenti di tensione non mancheranno. Secondo il presagio degli astri c'è dell’insofferenza dell’aria, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto della propria vita e desiderare qualcosa in più, questo può riguardare tanto l’amore quanto l’ambito lavorativo.

In entrambi i sensi febbraio potrebbe portare delle agitazioni, litigi e discussioni sono dietro l’angolo, siate cauti e non prendete decisioni affrettate. Sarà un periodo di alti e bassi anche per quanto riguarda la forma fisica, durante le prossime giornate qualcuno potrebbe accusare fastidi di tipo psicosomatico.

Astrologia Bilancia, febbraio 2019, predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: durante il mese di febbraio non sarà facile per la Bilancia lasciar parlare il proprio cuore, sarà dunque un mese faticoso per quanto riguarda i sentimenti. Dei contrasti potrebbero crearsi all’interno dei rapporti di coppia, soprattutto durante le ultime due settimane di febbraio. Nel periodo indicato sarebbe bene cercare di evitare litigi e discussioni, agite con cautela o potreste dire qualcosa di cui pentirvi. Il mese dell'amore diventerà un campo di prova per le relazioni e solo coloro i quali vivono un rapporto stabile ed equilibrato potranno superarlo al meglio. Gli astri sono in opposizione per quanto riguarda gli incontri e la nascita di nuovi legami, chi si innamora in questo periodo potrebbe incontrare non poche difficoltà.

Lavoro: con Mercurio, Giove e Sole in posizione favorevole il mese di febbraio si rivelerà decisamente più vantaggioso del precedente per quanto riguarda le questioni lavorative, chi saprà sfruttare al meglio questa interessante condiziona astrale, potrebbe ricevere belle soddisfazioni. Tuttavia durante la seconda metà del mese potrebbero nascere dei contrasti all’interno dell’ambito lavorativo, siate cauti nei rapporti con colleghi e superiori. Sarà un breve momento di disagio, destinato ad esaurirsi in breve tempo, già le prime settimane di marzo infatti si riveleranno più positive e offriranno allettanti opportunità a coloro quali non avranno paura di mettersi in gioco.

Salute: come anticipato, febbraio non sarà privo di stress e momenti agitazione per la Bilancia e questo potrebbe creare dei disagi anche per quanto riguarda il fisico, soprattutto durante le ultime due settimane del mese sarebbe meglio evitare sforzi eccessivi e concedersi qualche momento di riposo: le cure iniziate durante l’ultima metà del mese porteranno a degli ottimi risultati.