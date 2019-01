Annuncio

Non manca ormai molto alla fine di gennaio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Toro durante il mese di febbraio? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno zodiacale.

Il nuovo mese si rivelerà molto vantaggioso per il segno del Toro sotto tutti punti di vista. L’amore torna ad essere protagonista con la passione che si riaccende e sia le coppie che i single vivranno un febbraio emozionante.

Le novità non mancheranno anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo. I progetti iniziati nei mesi precedenti porteranno i frutti sperati e qualcuno potrebbe ricevere un'allettante proposta.

Vi sentirete carichi ed energici e anche per quanto riguarda la salute sarà un momento positivo.

Le predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: gli astri lasciano presagire un mese vantaggioso per innamorarsi. Le stelle sono dalla vostra parte e dal 18 del mese anche il Sole sarà in aspetto positivo. [VIDEO]Chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione ritroverà in queste giornate la voglia di fare nuove conoscenze. Gli incontri saranno favoriti e le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. La passione si riaccende ed anche le coppie che nei mesi precedenti hanno attraversato qualche momento di incertezza potranno abbandonarsi alle emozioni e riscoprire la complicità e l’intimità.

Lavoro: anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo il mese di febbraio si rivelerà interessante per il Toro con Marte che entra nel segno a partire da giorno 14.

Chi è alle prese con nuovi progetti, o vuole avanzare una proposta, potrà fare affidamento sulla protezione degli astri. Sotto questo profilo particolarmente vantaggiose si riveleranno le giornate del 14, del 15, del 20 e del 21 del mese. Certo non basteranno solo i positivi influssi delle stelle: per ottenere gli obiettivi prefissati sarà necessario lavorare con impegno e costanza.

Salute: il mese di febbraio porterà un miglioramento nella vita del Toro sotto tutti i punti di vista e anche l’aspetto fisico non sarà da meno. [VIDEO]Saranno giornate di grande energia e vitalità in cui la voglia di fare prevarrà e vi sembrerà di essere invincibili. Se sfruttata al meglio, questa particolare condizione astrale potrà portarvi numerosi benefici. Chi ha bisogno di iniziare delle cure o dei trattamenti specifici sarà favorito a partire dalla seconda metà del mese. Come anticipato il lavoro occuperà buona parte del vostro tempo e delle volte energie, dunque il consiglio è di ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi e durante il quale coltivare le vostre passioni oltre che concedersi qualche momento di relax.