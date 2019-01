Annuncio

Annuncio

In questo lunedì 4 febbraio 2019 troviamo Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Mercurio, Sole e Luna in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali.

Energie sprecate per l'Ariete

Ariete: un gran da fare ma poca lucidità per portare a termine con dovere le mansioni. I nativi potrebbero perdere tempo ed energie intorno a faccende che si riveleranno poco proficue.

Toro: Sole e Luna li vorrebbero imbronciati e poco produttivi ma le 'forze lente', capitanate da Saturno [VIDEO], spingono i nati del segno a darsi da fare seppur il giorno si rivelerà avaro di soddisfazioni.

Advertisement

Gemelli: qualche abbuffata durante una cena di lavoro o con amici questo lunedì potrebbe pesare più del dovuto con qualche malessere di lieve entità. Sarà bene saltare un pasto per rimettersi in forze.

Cancro: gli influssi acquariani donano ai nati Cancro un certo menefreghismo che si rivelerà doveroso in quanto sorvoleranno su delle critiche ingiustificate.

Vergine flop

Leone: le forze acquariane non sono proprio un toccasana per i nativi che, però, potranno contare sui rimanenti influssi, garantendogli un'energia quasi inesauribile [VIDEO] per portare a compimento qualunque cosa vogliano questo lunedì.

Vergine: contrasti astrali che prendono di mira i nati del segno rendendoli apatici e svogliati sul lavoro. Leggermente più favorevoli le questioni sentimentali.

Bilancia: lunedì in cui i nativi faranno bene a non aspettarsi troppe novità in quanto la giornata scivolerà via senza che nemmeno se ne accorgeranno.

Advertisement

I migliori video del giorno

Scorpione: testardi ed iracondi. Quando le stelle si posizionano in questo modo per i nati Scorpione l'umore scende sotto i tacchi e, di conseguenza, diverranno intrattabili.

Acquario top

Sagittario: mille energie e tanta voglia di metterle in pratica. Si metteranno a lavorare di buona lena ai progetti creativi in essere ed indovineranno la partita ricevendo più di una gratifica.

Capricorno: sarà l'amore l'aspetto maggiormente interessato di questo lunedì. Intimità e poca mondanità condiranno la giornata odierna con piena soddisfazione dell'amato bene.

Acquario: il segno migliore del giorno [VIDEO]. Con i due luminari nel segno si profila un lunedì in prima linea sia in amore che sul lavoro. Favoriti gli acquisti high-tech.

Pesci: lunedì da revisione. Sarà bene che i nativi passino al setaccio i loro comportamenti del recente passato esaminando con cura ciò che sarebbe stato meglio evitare per non ripetersi nell'immediato futuro.