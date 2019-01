Annuncio

Annuncio

Il mese di gennaio sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive? Scopriamolo con l'Oroscopo della settimana, da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019, segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo della settimana per tutti i segni, previsioni su amore, lavoro e salute

Ariete: quella che è appena iniziata sarà una settimana di grande energia e vitalità per i nati sotto il segno, anche se non mancheranno i momenti di dubbio.

Soprattutto le giornate di lunedì e martedì potrebbero rivelarsi sottotono, qualcuno potrebbe dover prendere una scelta. Resta un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i progetti e gli incarichi iniziato in questo periodo porteranno buone soddisfazioni già a partire dal mese di febbraio [VIDEO].

Advertisement

Toro: il segno è sicuramente tra i preferiti degli astri durante questa settimana. Rispetto alle giornate precedenti ci sarà un netto recupero sia per quanto riguarda il fisico sia per gli altri aspetti della vostra vita. Saranno giornate importanti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, potrete riacquistare fiducia in voi e nelle vostre capacità. Un progetto che sembrava faticare a prendere il via, potrebbe regalare belle soddisfazioni entro la fine del mese. Serenità in amore, le stelle favoriscono l’incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Gemelli: il nuovo anno non è partito nel migliore dei modi per alcuni dei nati sotto questo segno, ma le ultime giornate del mese si riveleranno più vantaggiose. Alcune di voi potranno risolvere alcune problematiche legate all’ambito lavorativo e anche per quanto riguarda l’amore gli astri lasciano presagire un weekend emozionante.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il mese di febbraio si rivelerà da subito positivo per il segno, Venere infatti non sarà più in posizione ristorante.

Cancro: è un momento particolare per questo segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, qualcuno desidera maggiori certezze da parte del partner o al contrario potrebbero essere indeciso tra due persone. Nelle giornate che seguono avrete l’occasione di far chiarezza e qualcuno potrebbe fare una scelta importante. Nei prossimi mesi Saturno in opposizione creerà qualche momento di disagio, dunque sarebbe bene non avere conti in sospeso.

Leone: tra i segni protagonisti di questo inizio anno, anche durante quest’ultima settimana di gennaio 2019 il Leone potrà fare affidamento su un quadro astrale molto positivo. Grazie al favore di Marte, Giove e Venere vi sentirete pieni di energia e la voglia di fare prevarrà. È un momento interessante per i nati sotto questo segno sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo sia per l’amore. Ciò nonostante il partner potrebbe necessitare di maggiori attenzioni.

Approfittate del fine settimana per ritagliarvi un po’ di tempo da trascorrere con il partner e la famiglia.

Vergine: sarà una settimana sottotono, soprattutto per quanto riguarda la salute, qualcuno infatti potrebbe risentire di fastidi o malesseri fisici. Anche per quanto riguarda l’amore restano delle difficoltà, potrebbero esserci delle incomprensioni da risolvere all’interno del rapporto di coppia. Le giornate di mercoledì e giovedì potrebbe presentare l’occasione ideale per cercare un confronto, queste infatti si riveleranno vantaggiose per quanto riguardi rapporti interpersonali.

Bilancia: l'ultima settimana di gennaio inizia in maniera faticosa, ma durante il weekend con la Luna nel segno ci sarà una notevole ripresa. Durante queste giornate la Bilancia dovrà cercare di tenere a freno la propria voglia di libertà e novità per affrontare al meglio gli imprevisti della vita quotidiana. Da venerdì, come già anticipato, la Luna entra nel segno e questo vi darà una marcia in più, soprattutto in amore.

Scorpione: un quadro astrale favorevole vi protegge durante queste giornate e vi darà la spinta necessaria a guardare al futuro, senza continui ripensamenti o nostalgia del passato. Le giornate dal 21 al 27 gennaio si riveleranno positive per i nati sotto questo segno, anche e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. [VIDEO] Chi vuole ricominciare dopo un amore finito o una separazione potrebbe fare degli incontri interessanti durante la giornata di domenica 27. Serenità all'interno dei rapporti di coppia.

Sagittario: durante la nuova settimana ci sarà un calo di energie per il segno, fastidi fisici o malesseri di stagione potrebbero cercare di ostacolarvi. Questo però non bloccherà la vostra voglia di fare e soprattutto in ambito lavorativo potrebbero arrivare delle buone notizie. Qualcuno potrebbe ricevere una chiamata o una proposta importante nelle prossime giornate. Migliora anche la situazione sentimentale, se giornate precedenti sono state difficili in tal senso il consiglio degli astri è quello di evitare le polemiche e cercare di ricucire il rapporto con il partner.

Capricorno: fino alla giornata di giovedì 24 Mercurio sarà nel segno, dunque sarebbe meglio sfruttare a vostro favore questa vantaggiosa condizione stradale. Le prime giornate della nuova settimana si riveleranno interessanti, qualcuno potrebbe trovarsi di fronte a l’occasione giusta per avanzare una proposta o magari per dichiarare un amore tenuto segreto. Al contrario le giornate di venerdì e sabato potrebbero rivelarsi un leggermente faticose, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico.

Acquario: durante la settimana precedente molti dei nati sotto questo segno potrebbero aver risentito di un calo di energie. Le giornate di lunedì 21 e martedì 22 gennaio si potrebbero rivelare abbastanza faticose, ma il resto della settimana vi permetterà di recuperare e anche dal punto di vista fisico ci sarà un netto miglioramento. Giovedì e venerdì invece saranno favorevoli per quanto riguarda i sentimenti, tornerà il sereno all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti.

Pesci: l’ultima settimana di gennaio potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per questo segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Non è infatti un periodo splendente per quanto riguarda l’amore, ma con l’arrivo di febbraio e con Venere in posizione favorevole ci sarà una notevole ripresa. Bene l’ambito lavorativo, chi lavora duro per raggiungere i propri obiettivi potrebbe ricevere una bella soddisfazione entro la fine del mese.