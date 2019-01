Annuncio

Il mese di febbraio arriva. Quali sono le previsioni astrologiche che riguardano i nati Capricorno per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per gestire il secondo mese dell'anno. Con Saturno, Mercurio e Sole favorevole il mese di gennaio è stato positivo soprattutto in campo lavorativo. È stato possibile portare avanti situazioni difficili da gestire, ed ottenere risultati anche in dispute complesse da affrontare.

Nonostante del nervosismo causato dalla dissonanza di Marte, avete vissuto un buon mese anche a livello salutare. In campo amoroso non sono mancati problemi e discussioni [VIDEO]che hanno causato delle tensioni notevoli con il partner.

Nel mese di febbraio, si avrà un buon recupero a livello salutare, anche per quel che riguarda la forma fisica. Nella parte iniziale del mese, potreste vivere dei disagi, che supererete con la parte conclusiva del periodo. Se desiderate iniziare delle cure, a partire dalla terza settimana, queste saranno favorite. In campo amoroso ci saranno delle buone occasioni che dovrete saper sfruttare. A livello sentimentale quello di febbraio è un mese importante. In campo professionale, con il transito di Saturno nel segno potrebbero esserci dei ritardi, che riuscirete a risolvere rivolgendovi a persone che potrebbero essere più esperte di voi. Leggiamo nel dettaglio le previsioni per il Capricorno per quanto riguarda il settore professionale e sentimentale nel mese di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: amore e lavoro per il Capricorno

In amore questo mese in arrivo è positivo per i nati Capricorno. Avete voglia di mettervi in gioco ed amare, soprattutto se la persona al vostro fianco lo merita. In questo periodo desiderate chiarezza, ma siete pronti a fare promesse importanti. Per quanto riguarda i single, potrete fare dei nuovi incontri, ma fatevi avanti se qualcuno vi interessa. Il mese di marzo, sarà positivo per l'amore, con Mercurio favorevole avrete una marcia in più.

Per quanto riguarda il campo professionale, con Venere nel segno, avrete una buona energia e soprattutto nella parte centrale del periodo avrete più possibilità per portare avanti i vostri progetti. In questo periodo sarà possibile anche risolvere dei problemi che riguardano le condivisioni lavorative familiari. Sono in arrivo anche delle buone notizie specialmente nella parte conclusiva del mese.