Annuncio

Annuncio

Il giorno di San Valentino ormai è alle porte e il tempo per trovare una frase perfetta da inviare al proprio partner comincia a scarseggiare. Sono tante le proposte perfette per un augurio originale da inviare via sms, WhatsApp o attraverso qualsiasi altro social network, oppure da scrivere direttamente su un bigliettino come accadeva un tempo. Tra le tante idee per il giorno dedicato agli innamorati, non possono mancare frasi romantiche e dediche dolci che sappiano confermare l'amore che si prova per il proprio Lui o la propria Lei. Spunti che dimostrino i propri sentimenti, tratti magari da qualche citazione di personalità del mondo della letteratura o dello spettacolo. Per facilitarvi la ricerca, abbiamo selezionato per voi alcune idee interessanti che potrebbero stupire il vostro amore in un giorno speciale.

Annuncio

San Valentino auguri: dolci dediche per il vostro amore

Se siete ancora alla ricerca degli auguri di San Valentino da inviare al vostro fidanzato o fidanzata, marito o moglie, compagno o compagna o anche ad un caro amico o amica, di seguito potrete trovare una carrellata di idee romantiche e dolci, perfette per un pensiero nel giorno della festa degli innamorati. Prendete, dunque, carta e penna e segnate la frase che potrebbe fare al caso vostro:

Vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. Buon San Valentino amore mio!

amore mio! È quando sorridi che riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso.

Cercami dove solo con i sogni potrai trovarmi, aprimi con la chiave del cuore che ti ho dato e amami come solo tu sai fare. Tanti auguri di buon San Valentino!

di buon San Valentino! Ci guardiamo negli occhi in questo incanto d'amore per un altro giorno di San Valentino insieme. Ti amo, tesoro mio!

L'amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inaspettate, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole.

Citazioni per gli auguri di San Valentino

Nella ricerca della frase romantica perfetta per gli auguri di San Valentino, non può mancare la citazione di qualche personaggio famoso, appartenga egli al mondo della letteratura, del cinema o della filosofia.

Annuncio

Anche in questo caso vi offriamo una selezione di idee originali da spedire il 14 febbraio e sicuramente in grado di stupire il vostro partner: