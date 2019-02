Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 13 febbraio porta in primo piano le nuove predizioni zodiacali segno per segno. Sotto osservazione, da parte dell'Astrologia quotidiana, le analisi sui comparti relativi all'amore e al lavoro in relazione ai primi sei simboli del ventaglio zodiacale. Pronti a scoprire quali sono i segni fortunati per questo mercoledì? In effetti, la settimana giunta al giro di boa a metà periodo, punta il dito verso tre segni super-fortunati appartenenti alla sestina sotto analisi quest'oggi: Gemelli, Leone e Vergine. Bene, dopo questa brevissima anteprima, andiamo al dunque mettendo in chiaro le previsioni giornaliere relative ai sei segni dall'Ariete fino alla Vergine ricordando anche di non mancare l'appuntamento consueto con la nuova classifica stelline già pronta.

Annuncio

Classifica stelline 13 febbraio

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei (pochi) segni preventivati con massima fortuna. Dunque al vertice della nostra nuova classifica stelline, interessante il giorno 13 febbraio, i Gemelli. Il gentile segno di Aria avrà dalla sua i favori di un'ottima Luna nel segno: pronti a scoprire di più? Togliamo subito la voglia di sapere svelando la scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★: Ariete.

Le previsioni di mercoledì su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo mercoledì, per ciò che concerne voi dell'Ariete, non si prevede un periodo tutto rose e fiori. Infatti la giornata è stata classificata con il "ko", per questo converrà tenere un atteggiamento guardingo e prevenuto soprattutto nelle relazioni sentimentali.

Annuncio

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, non sarà una giornata facile, questa. Soprattutto a causa del vostro temperamento, eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà specialmente in coppia. Single, vivrete al minimo questa giornata e in serata accuserete un po' di stanchezza. A mancare sarà la voglia di uscire: dopo una giornata così, come biasimarvi. Nel lavoro, sarete chiamati a risolvere delle situazioni poco piacevoli. Seppur con qualche sacrificio, alla fine risolverete tutto per il meglio.

Toro - Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un mercoledì preventivato in gran parte nella norma. In amore il solito tran-tran per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici.

Annuncio

Riuscirete ad essere più presenti nella coppia? Single, sfruttate le attuali amicizie per fare nuovi incontri, magari potrebbero essere "speciali" e, chissà, forse sarete anche fortunati. Nel lavoro, intanto, il periodo potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare. Cogliete la palla al balzo: sarà una buona occasione per imparare un’importante lezione di vita.

Gemelli "top del giorno" - Partirà quasi con "il botto" questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore, merito di una meravigliosa Luna nel segno, troverete nel partner quelle risposte che vi stavate ponendo da un po' di tempo. Avrete il successo a portata di mano grazie alla Luna nel segno, sarete vigorosi e vivaci con tanta adrenalina addosso ed altrettanta voglia di rendere felici chi vi ama. Single, nel microcosmo dell’amore tutto gira velocemente e sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, soprattutto se siete soli già da tempo. Nel lavoro, invece, chiuderete una questione che vi ha dato del filo da torcere in passato e ne uscirete vittoriosi a testa alta: finalmente, dopo tanta fatica.

Cancro - In arrivo un 13 febbraio senza eccessive positività, buono nella prima parte ma decisamente meno nell'ultima. La giornata di metà settimana inizierà positivamente in amore: se vi sentirete leggermente ansiosi, meglio fare una bella passeggiata all'aria aperta per alleviare la tensione. Le previsioni di mercoledì invitano alla calma: la vita di coppia potrebbe accusare una fase di stallo e la possibilità che emergano problemi taciuti da tempo è molto alta. Attenti se avete in corso una storia parallela! Single, sarete talmente brillanti che, grazie al vostro carisma, potreste addirittura sedurre chi sapete. Provateci! Nel lavoro, invece, gli astri segnalano cambiamenti, irrequietezze o novità indipendenti dalla vostra volontà. Dunque, cogliete l’occasione per fare il punto della situazione.

Leone - Giornata valutata sicuramente bene con la vita amorosa e quella erotica pronta a regalare momenti indimenticabili con il partner di sempre, oppure (chissà) anche con uno nuovo. In amore, sentirete il bisogno di ridere e scherzare, contagiando con il vostro entusiasmo anche la persona della vostra vita.

In particolare, la seduzione sarà senza dubbio la vostra arma vincente, quindi sfoderatela senza paura se avete come obiettivo quello di riconquistare, senza troppo impegno, la persona che avete accanto. Single, Venere in ottimo aspetto annuncia un mercoledì veramente strepitoso per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Scoprirete nuovi modi per divertirvi e stare insieme a chi sapete. Nel lavoro, invece, sfruttando sapientemente alcune vostre belle doti, tra cui l'intraprendenza, l'originalità, la lucidità mentale, di certo riuscirete a dare il massimo per gran parte della giornata.

Vergine - In arrivo un giorno altamente favorevole sia nei sentimenti che nelle attività lavorative. In questa fase della settimana, specialmente in relazione agli affetti, non avrete proprio di che lamentarvi: le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche.Se il buongiorno si vede dal mattino sicuramente troverete appigli interessanti per dare consistenza al rapporto.

Per alcuni si tratterà solo di fare la scelta giusta: le stelle vi indicheranno quale. Single, il periodo annuncia incontri interessanti per molti di voi: forse, con l'aiuto delle stelle, riuscirete a fare qualche bella conquista. Nell'ambito della sfera lavorativa, però, vi consigliamo di sfoderare tutte le vostre abilità migliori con nuove idee e progetti.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.