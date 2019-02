Annuncio

Non sono particolarmente positive le previsioni dell'Oroscopo relativamente al week-end del 16-17 febbraio 2019 specie per l'Ariete e il Leone. Di seguito le previsioni per tutti i segni.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ci sono giornate in cui tutto va per il verso sbagliato e, purtroppo per voi, questo week-end del 16-17 febbraio rientra nella casistica dei giorni fatti apposta per farvi venire una delle vostre proverbiali emicranie.

Toro: siete tendenzialmente pigri ed amanti delle comodità, ma in questo week-end le persone che vi sono più care vi sproneranno a muovervi di più, proponendovi un breve viaggio. Resterete tuttavia delusi perché avrete aspettative troppo elevate.

Gemelli: la vostra ambiguità di fondo a volte vi porta ad alcune incomprensioni con chi vi sta vicino, anche in ambito lavorativo. La pazienza non è mai stata il vostro forte, ma sarebbe venuto il momento di affrontare certe situazioni con uno spirito diverso.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: se state cercando la persona giusta per una seria convivenza, in questi giorni potreste fare degli incontri interessanti. Dovrete però afferrare l'attimo che fugge con tempestività e non stare troppo a riflettere sui pro e i contro.

Leone: essere in buona salute non vuol dire essere in pace con se stessi. In questi giorni sarete molto nervosi, perché insoddisfatti della vostra vita, ma dovrete avere la massima fiducia, perché l'oroscopo dell'anno è per voi molto favorevole e quindi in seguito riceverete sicuramente delle ottime notizie.

Vergine: avrete molte cose a cui pensare, forse troppe, e finirete per disperdere molte energie inutilmente, ma siete fatti così: avrete bisogno di ordine intorno a voi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: praticare lo sport che vi piace di più potrebbe essere un'ottima idea in questi giorni, nei quali sarete vagamente depressi, perché ripenserete ad alcune vicende poco piacevoli del passato.

Scorpione: il vostro carattere un po' scorbutico non vi aiuterà certamente nel week-end del 16-17 febbraio.

Sagittario: il 16-17 febbraio avrete la possibilità di dedicarvi alle cose che vi piacciono di più in campo artistico. Provate a riscoprire il teatro, visto che siete portati per la recitazione.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la vostra tendenza a litigare con facilità, anche per questioni di poco conto, vi darà finalmente tregua e riuscirete a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con una persona che stimate molto.

Acquario: come troppo spesso vi succede avete delle aspettative eccessive per questo fine settimana. Resterete delusi, ma avrete comunque occasione di fare le vostre valutazioni sui rapporti interpersonali: vi renderete conto di avere dato troppa importanza a ciò che alcune persone pensano di voi.

Pesci: l'oroscopo prevede che avrete tempo e modo di rivedere una persona che avevate perso di vista. Inizialmente ne sarete entusiasti, ma presto scoprirete che non avete perso nulla. I pettegolezzi vi daranno comunque fastidio, perché consumati sul luogo dello studio o del lavoro e voi alla vostra buona reputazione ci tenete molto.