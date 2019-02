Annuncio

Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo del 13 febbraio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore sarà una giornata che porterà momenti di forza, del pomeriggio tornerà una bella stabilità. Nel lavoro se pensate che qualcuno sia contro di voi sappiate che è una situazione che alla fine si potrebbe trasformare a vostro vantaggio e portare nuove opportunità. Fisico positivo.

Toro: per i sentimenti, il vostro interesse sarà doppio rispetto a quello di tutte le situazioni che avete vissuto in questi giorni, c'è un buon trasporto. Nel lavoro chi ha cercato di fare qualcosa contro di voi ora andrà incontro a delle difficoltà.

È possibile vivere nuove relazioni positive. Riposo per il fisico.

Gemelli: a livello sentimentale, dopo una situazione di disagio che avete vissuto, occorre trovare un po' di tranquillità. Domani e dopodomani giornate di forza. Nel lavoro dovete mettere a punto nuove strategie vincenti, le vostre idee in questo momento valgono. Per il fisico pomeriggio di calo.

Cancro: in amore cercate di agire con prudenza per non andare incontro a problemi, altrimenti attenzione perché questo periodo porterà difficoltà. A livello lavorativo Saturno dissonante chiede attenzione, state attenti ai problemi con persone che sono anche lontane da voi. Stress per il fisico.

Leone: per i sentimenti giornata nervosa, puntate al prossimo fine settimana e alla fine del mese che porteranno giornate più attive.

Nel lavoro vivete una fase di buon recupero, sarà possibile scoprire nuove opportunità. Cercate di liberarvi di alcune ansie.

Vergine: a livello sentimentale siete forti e vivaci, potrete sfruttare questo momento per chiarire qualcosa che non è andato bene negli ultimi giorni. A livello lavorativo dovete fare le cose con molta calma altrimenti rischiate di sbagliare, cambiano alcuni riferimenti importanti. Fisico che vi vede nervosi.

Amore, lavoro e salute: la giornata dei segni

Bilancia: in amore giornata che potrebbe portare problemi anche a causa del lavoro, se la vostra è una storia valida cercate di recuperare. Con Venere dissonante febbraio sarà un mese che vi metterà sotto pressione.

Nel lavoro vi rendete conto che i cambiamenti sono molto pressanti da sopportare. Forza fisica che non manca.

Scorpione: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione, questo porterà un grande vantaggio già dalla giornata di oggi. A livello lavorativo fase di grande agitazione con alcuni problemi che potranno presentarsi nuovamente, in particolare ci sono questioni da mettere a posto. Per il fisico serata non al top.

Sagittario: in amore situazione di forte disagio, ci sono problemi anche per questioni economiche. Nel lavoro volete maggiore stabilità tra oggi e domani, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza, cercate di non dare largo alle discussioni. Fisico che vi vede sottotono, siete arrabbiati.

Capricorno: a livello sentimentale c'è sempre più energia grazie a questo cielo. Ci saranno scelte importanti da fare che riguarda il vostro futuro. Sabato 16 e domenica 17 arriverà qualche complicazione. Nel lavoro periodo di isolamento o nervosismo, le vostre scelte non vengono mai fatte dall'oggi al domani.

Recupero psicofisico.

Acquario: in amore occorre capire che cosa è accaduto nel corso degli ultimi due giorni, ci sono stati diversi problemi e qualche intuizione sbagliata. A livello lavorativo all'ultimo momento potrebbe cambiare un accordo fate attenzione. Non stancatevi troppo.

Pesci: a livello sentimentale Venere è favorevole e lo sarà ancora nel corso dei prossimi giorni. Una storia che nasce in questo momento potrà essere gestita meglio. Nel lavoro trasferimenti e possibili viaggi con Saturno in aspetto interessante si può fare qualcosa in più. Per il fisico giornata di recupero.