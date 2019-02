Annuncio

Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 26 febbraio. Stelle e pianeti promettono cambiamenti e novità per i dodici segni, scopriamo quali leggendo le previsioni per la giornata di oggi.

L'oroscopo di oggi

Ariete: in amore se dovete affrontare un problema questa giornata è interessante, anche se nel mese di febbraio non tutto è stato chiaro. Nel lavoro non è un periodo totalmente negativo ma neanche positivo, qualcuno è in attesa di novità che arriveranno nei prossimi giorni. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Toro: per i sentimenti la Luna non è più opposta e per tale motivo siete più forti, periodo particolare anche per chi deve gestire un rapporto. Le storie difficili del passato possono essere concluse.

Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, magari invidioso dei vostri successi. Per il fisico giornata interessante.

Gemelli: a livello amoroso gli incontri sono fastidiosi, una persona potrebbe andare contro di voi e rinfacciarvi alcune cose che non meritate. Nel lavoro, se volete cercare qualcosa di nuovo fermatevi per un attimo, riflettete bene prima di fare una scelta sbagliata. Energia per il fisico.

Cancro: per i sentimenti agitazione, Venere tra qualche giorno non sarà più opposta. Febbraio non è stato un mese esaltante per i sentimenti. Se siete in bilico tra due situazioni di lavoro potreste dire 'basta' e iniziare un nuovo percorso. Il fisico va molto meglio.

Leone: per i sentimenti bella la giornata che vede la Luna favorevole insieme a Giove. Gli incontri sono favoriti e oggi arriveranno novità.

Nel lavoro alcune situazioni sono da rivedere, dovete fare le cose con molta calma in questo periodo. Siete stanchi e nervosi.

Vergine: a livello amoroso giornata stancante, con una persona del Sagittario potreste avere qualcosa da ridire. A livello lavorativo stato di agitazione che aumenta nel corso delle prossime ore: dovrete cercare di non arrabbiarvi. Agitazione che non fa bene al fisico.

Previsioni 26 febbraio

Bilancia: per i sentimenti situazione migliore che riguarda la fine di questo mese. Nel lavoro evitate le difficoltà, l'ambiente che vi circonda al momento è contro di voi. Fisico che chiede maggiore cautela in tutto.

Scorpione: a livello sentimentale questa giornata è di grande forza ed energia, potreste riconquistare un posto nel cuore di una persona.

Nel lavoro potrebbe arrivare una risposta molto importante, ma dovete sollecitare qualcuno a farlo. Fisico che chiede di non affaticarsi.

Sagittario: per i sentimenti possibili disagi oggi per cause anche economiche. Per i single i nuovi incontri sono favoriti. A livello lavorativo potrete affrontare questioni delicate, attenzione ad alcune situazioni che possono essere pericolose. Energia per il fisico.

Capricorno: a livello sentimentale questa fine del mese è interessante, nuove sono le emozioni e le possibilità di vivere nuove storia. Nel lavoro potreste prendere una scelta riguardante il vostro futuro. Per il fisico periodo migliore per riposare.

Acquario: in amore gli incontri sono interessanti in questa fase, prima di marzo Venere entra ufficialmente nel segno e questo sarà un qualcosa di molto positivo. Nel lavoro agite senza fretta perché sarebbe cattiva consigliera. Recupero per le prossime settimane. Per il fisico giornata intensa.

Pesci: a livello amoroso, se dovete parlare di cose importanti è il caso di rimandare tutto a domani, oggi potresti sentirvi agitati. A livello lavorativo non si esclude che in questi giorni ci sia un recupero con una persona della Vergine o del Sagittario, attenzione solo ad alcune difficoltà. Da domani il fisico andrà meglio.