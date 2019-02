Annuncio

La penultima settimana di febbraio vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli attraversare un periodo un po' sfortunato, mentre la Vergine ritroverà serenità soprattutto in amore. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questa settimana sarà molto favorevole per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Venere e Mercurio saranno in congiunzione da martedì 19 febbraio. In ambito professionale e sentimentale potrebbero arrivare delle belle rivincite.

Toro: lunedì, martedì e mercoledì ci saranno diversi ostacoli sul vostro cammino, soprattutto in ambito lavorativo. Nel weekend le cose miglioreranno di parecchio, per cui portate pazienza e non lasciatevi prendere dal malumore.

Il fine settimana potrebbe essere all'insegna delle belle emozioni.

Gemelli: nelle ultime settimane, i nati sotto il segno dei Gemelli non sono stati troppo fortunati. Martedì e mercoledì chiarirete diversi dubbi che vi hanno portato ad essere di cattivo umore. Giovedì 21 e venerdì 22 potrebbe nascere qualche inconveniente, ma risolverete il tutto facilmente.

Cancro: purtroppo questa settimana sarà sfavorevole per i nati sotto il segno del Cancro. Potrebbero nascere diverse tensioni nella coppia. Fate attenzione a non esagerare troppo con le parole e a non tirare la corda. Cercate di rilassarvi, dedicatevi ai vostri hobby.

Leone: grandi emozioni ed incontri importanti daranno una svolta a questo mese che era iniziato male.

Venerdì e sabato potrebbero essere le giornate più importanti. Alcuni di voi potrebbero chiudere dei contratti lavorativi molto importanti sul piano economico.

Vergine: finalmente l'opposizione di Venere e Mercurio finirà e potrete ritrovare un po' di meritato relax. Giovedì e venerdì sarete alquanto nervosi, ma senza alcuna motivazione particolare. Sabato e domenica avrete, invece, la Luna a vostro favore.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana che va dal 18 al 24 febbraio non promette bene per i nati sotto il segno della Bilancia. Venere, infatti, sarà in opposizione e vi porterà qualche grattacapo a livello lavorativo. Fate particolarmente attenzione alle giornate di giovedì e venerdì.

Scorpione: le prime giornate della settimana saranno al top grazie alla Luna in congiunzione nel vostro segno. Sabato e domenica potreste vivere delle belle emozioni sul piano sentimentale. Sul lavoro tutto sembra procedere in maniera tranquilla, anche se per il momento non vi sembra di aver raggiunto i risultati sperati.

Sagittario: nelle ultime settimane la vostra vita sentimentale è stata molto complessa: le cose con il partner si sistemeranno in questi giorni. Sul lavoro ci sarà un netto miglioramento soprattutto tra giovedì e venerdì.

Capricorno: Mercurio e Venere si troveranno in opposizione e potrebbe esserci qualche rallentamento soprattutto a livello lavorativo. Nel fine settimana, la situazione potrebbe migliorare, regalando nuove conoscenze e belle emozioni.

Acquario: Mercurio e Venere torneranno a sorridervi, ponendo fine alle preoccupazioni e alle tensioni di questi giorni. Se avete lasciato in sospeso qualche situazione a livello professionale, potrete finalmente risolvere.

Sul piano economico, c'è la possibilità che accadano eventi fortunati.

Pesci: la settimana dal 18 al 24 febbraio sarà particolarmente tranquilla. Sul lavoro spingerete al massimo le vostre potenzialità, specialmente lunedì e martedì. Il fine settimana sarà dedicato al relax e alla famiglia.