Il penultimo weekend del mese si rivelerà molto particolare per Capricorno e un po' fastidioso per Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 17 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il segno dell'Ariete non sarà un periodo facile, siete alla ricerca di conferme e dovete lottare per ottenere ciò che desiderate. Qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi in qualche modo, ma voi non avete alcuna intenzione di mollare.

Toro: il 17 febbraio sarà migliore rispetto alle scorse giornate. Alcuni di voi non hanno potuto festeggiare San Valentino e questo weekend potrebbe essere l'occasione adatta per farlo. Cercate di non trascurare la vostra salute e dedicatevi al benessere fisico.

Gemelli: le ultime giornate sono state molto stancanti e qualche problema di salute non vi ha permesso di uscire di casa. Dovete continuare a riposarvi ed evitare gli strapazzi perché ancora non avete superato del tutto il vostro malessere. Siete alla ricerca di conferme in persone che non sembrano avere alcuna intenzione di rassicurarvi sui vostri dubbi.

Cancro: qualcuno potrebbe trovarsi nel bel mezzo di problematiche legali o burocratiche. In generale potrete ottenere diverse soddisfazioni e complimenti da parte delle persone a voi care, ma potrebbe comunque esserci chi vi metterà i bastoni tra le ruote. Evitate di rovinarvi le giornate concentrandovi su questioni completamente inutili.

Leone: il lavoro non va nel migliore dei modi. Ci sono molti insoddisfatti che stanno cercando di cambiare rotta, ma non è facile farlo. Se avete rapporti con i nati sotto il segno del Toro e dell'Aquario, prestate molta attenzione alle loro parole.

Vergine: domenica 17 febbraio sarete un po' agitati. Tentate di aiutare gli altri in tutti i modi, ma quando siete voi ad avere bisogno, vi sembra che nessuno sia disposto a fare per la vostra persona ciò che invece fareste voi. Cercate di non innervosirvi e di far passare la giornata in maniera tranquilla.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se avete discussioni da risolvere, rimandate tutto a lunedì. Per domenica 17 febbraio è meglio che non vi addentriate in questioni troppo importanti.

Purtroppo andate facilmente nel panico quando si presenta un ostacolo e i vostri piani non vanno come avevate pensato. Da evitare assolutamente le situazioni di tensione.

Scorpione: ci sono alcuni problemi che continuano a tormentarvi. C'è chi da poco ha chiuso una relazione e adesso si trova immerso nei pensieri passati. Non rinchiudetevi in casa ma uscite con gli amici che potrebbero esservi di grande aiuto per la vostra tranquillità. Non perdete la concentrazione sul lavoro.

Sagittario: la giornata non sarà al top: sono da evitare tutte quelle persone negative che portano solo ansia nella vostra vita. Siete un po' polemici in questo periodo e ogni cosa diventa occasione di discussioni accese. Non lasciatevi andare a dichiarazioni fuori luogo, qualcuno potrebbe seriamente arrabbiarsi.

Capricorno: domenica 17 febbraio sarete molto grintosi, ma restate con i piedi per terra ed evitate di infilarvi in situazioni complicate. Sul lavoro potresti essere alle prese con un progetto molto importante e dunque la vostra positività andrà sfruttata al massimo proprio sul campo lavorativo.

Aquario: siete molto complici con il vostro partner e la passione prenderà il sopravvento sul resto degli impegni. Chi invece ha vissuto una delusione, potrebbe ritrovare la tranquillità sentimentale. Uscite e e relazionatevi con altre persone, potreste fare conoscenze molto utili anche per il vostro futuro lavorativo.

Pesci: se siete single da molto tempo, potreste incontrare la persona che fa al caso vostro. Evitate di fare le vittime e piangervi addosso. Cercate di relazionarvi solo con persone che portano energia e positività.