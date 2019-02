Annuncio

Annuncio

Nello sconfinato cielo dello Zodiaco, i pianeti diventano protagonisti di uno scenario sorprendente, intrecciando i loro influssi per migliorare la sfera affettiva delle relazioni di coppia. L'amore bussa alla porta dei cuori di ciascun segno zodiacale, spetta a loro aprire i battenti alle emozioni, illuminati dalle previsioni astrologiche di sabato. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia del 16 febbraio.

L'amore e le emozioni nelle previsioni astrologiche di sabato

Ariete: la vostra relazione di coppia sarà attraversata da cambiamenti emotivi improvvisi, che rivoluzioneranno anche la vostra sfera personale. I problemi che fino a ora avete ignorato riaffiorano in modo pressante. Alcuni di voi potrebbero decidere di piantare tutto, se non si cercano risolutivi punti d'incontro.

Annuncio

Toro: l'amore per voi amici del Toro diventa passionale e molto profondo, attenzione però a non essere eccessivamente possessivi e gelosi. Rischierete di opprimere così il partner, offendendolo e mancandogli di fiducia.

Gemelli: cercate di curare i piccoli dettagli che in una storia amorosa fanno la differenza, dedicandovi a piccoli gesti pratici sempre bene accetti. Vivrete l'amore in modo più rilassato, aprendo il vostro cuore al partner con dedizione.

Cancro: la congiunzione della Luna con i nodi lunari crea un percorso evolutivo, tutto da approfondire per voi amici del Cancro. Riuscirete a sciogliere le problematiche inerenti a situazioni amorose complicate, usando una spiccata sensibilità.

Annuncio

L'intuizione vi aprirà nuove opportunità.

Leone: è giunto il momento di vivere l'amore con maggiore slancio, quindi cari amici del Leone, mettete il piede sull'acceleratore dei sentimenti e partite in quarta, pronti a vivere sentimenti passionali. La vostra pigrizia si dovrà adattare a questa nuova realtà.

Vergine: apritevi maggiormente al dialogo voi nati sotto il segno della Vergine, cercando maggiori punti di intesa con il partner. Accettate i problemi della vostra metà, trovando insieme una soluzione che soddisfi entrambi.

I rapporti sentimentali indagati nell'oroscopo dell'amore di coppia

Bilancia: vivrete delle instabilità collegate ai rapporti familiari, manifestando anche un'eccessiva sensibilità.

Annuncio

Colpa forse della Luna in Cancro che forma una quadratura con il vostro segno. Equilibrate maggiormente le vostre emozioni, accordando sensazioni e razionalità nella vita di coppia.

Scorpione: attingete a una sorta di "telepatia" che vi fa capire i bisogni degli altri, risolvendo questioni familiari o con la persona amata. La Luna dal domicilio quarto vi trasforma rendendovi più responsabili, quindi potrete usare questo nuovo aspetto interiore approfondendo maggiormente il rapporto amoroso, raggiungendo così una felicità meritata.

Sagittario: contate di più sull'aiuto del partner che vi sta accanto, in un momento di bisogno potrete richiedere maggiore sinergia. Quando non riuscite a superare una difficoltà con le vostre forze, mettete alla prova l'altra metà. Vi compenserete vicendevolmente.

Capricorno: apparirete piuttosto insensibili nei confronti delle problematiche altrui, chiudendovi in voi stessi con timidezza e pessimismo. Scacciate queste situazioni negative, Saturno nel vostro domicilio punta un riflettore sui sentimenti, da modificare apportando i cambiamenti giusti.

Acquario: apparite molto fragili per via dell'opposizione Sole-Luna. Questo transito planetario delicato procura una vera e propria scissione di voi stessi, mettendo in evidenza le fragilità e i dubbi anche nelle relazioni di coppia. Evitate di perdere gli stimoli e affrontate la vita amorosa con forte slancio, tuffandovi nelle occasioni e uscendo da questo torpore psicologico.

Pesci: è un momento strepitoso per voi amici dei Pesci, potrete vivere appieno splendide sensazioni amorose, lasciandovi andare al divertimento e alle feste insieme alla persona amata.