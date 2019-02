Annuncio

Un nuovo fine settimana di febbraio sta per avvicinarsi. Sabato 16 gennaio vedrà un Ariete energica e un Leone un po’ solitario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il periodo è ottimo dal punto di vista sentimentale. Siete molto energici, al contrario delle scorse settimane. Alcuni di voi potrebbero essere interessati a due persone in contemporanea, ma dovrete fare una scelta se non volete restare con un pugno di mosche.

Toro: alcuni di voi potrebbero essersi separati da poco e dunque essere nostalgici. In questo periodo siete molto insoddisfatti e la cosa vi sta creando una profonda crisi emotiva. Anche in casa potrebbero esserci alcuni problemi di natura economica che contribuiranno a rendervi ansiosi.

Gemelli: la giornata di sabato 16 febbraio potrebbe essere sommersa dagli impegni. Vorreste avere più momenti di tranquillità da dedicare alla famiglia, ma purtroppo il lavoro e le questioni burocratiche assorbono gran parte del vostro tempo.

Cancro: se non avete ancora una relazione, forse state cercando di creare le situazioni adatte per trovare un nuovo amore, chi invece ha una relazione vivrà un periodo di grande passione. Anche se avete avuto problemi a livello lavorativo, cercate di mantenere la calma.

Leone: molti di voi hanno deciso che è meglio starsene per conto proprio piuttosto che frequentare cattive compagnie. I single non sembrano avere molte intenzioni di innamorarsi. Amate le cose inaspettate e le persone che sanno sorprendervi.

Vergine: il weekend non sarà il massimo. Siete un po’ sottotono e alcuni potrebbero prendersela con chi in realtà non c'entra nulla. Riuscite bene ad aiutare gli altri, ma non siete in grado di dare buoni consigli a voi stessi. Se c'è qualcosa che va non bene in amore, dovrete essere molto pazienti.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: se dovete parlare e chiarire con un vostro familiare, fatelo nella giornata di sabato. Il prossimo mese arriveranno grandi soddisfazioni per voi. Riacquisterete molta più fiducia in voi stessi e i problemi del passato vi scivoleranno addosso.

Scorpione: in generale siete delle persone molto forti, anche se qualche piccolo problema potrebbe rendervi le giornate pesanti.

Per gli altri rappresentate un buon punto di riferimento: siete in grado di portare serenità e spensieratezza alle persone a voi più care. In amore potreste vivere qualcosa di veramente bello.

Sagittario: la giornata di sabato 16 febbraio non sarà molto attiva e per voi questo è un problema dato che amate le relazioni sociali. Questo è il momento di riposarsi e lasciare fare agli altri. Cercate di mantenere la calma: da qualche settimana siete propensi a creare polemiche su tutto.

Capricorno: il cielo vi sorride sia dal punto di vista lavorativo che per quanto riguarda l'amore. Qualcuno potrebbe innamorarsi, altri potrebbero intraprendere una nuova carriera lavorativa molto soddisfacente.

Acquario: i vostri pensieri saranno totalmente rivolti a questioni legali e problemi legati al lato economico della vostra vita. Avete dovuto affrontare delle spese impreviste e adesso state cercando di risparmiare il più possibile. Cercate di distrarvi in qualche modo, altrimenti i troppi pensieri negativi potrebbero rovinarvi la giornata.

Pesci: in questo periodo siete molto disponibili nell'aiutare gli altri. In generale siete più ottimisti e volete bene alla vostra persona, tanto di decidere di eliminare dalla vostra vita tutte quelle persone che vi mettono di cattivo umore. Qualcuno potrebbe trovarvi affascinante.