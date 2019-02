Annuncio

Martedì 12 marzo ci potrebbero essere delle situazioni davvero difficili da risolvere: la Vergine subirà un momento in cui sarà necessario tutto il suo autocontrollo, mentre il Cancro dovrà fare i conti con il bisogno di fantasticare, almeno per un po'. In amore i favoriti della giornata saranno il Capricorno e lo Scorpione.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbe esserci un ostacolo da superare per ciò a cui state lavorando, ma più vi appassionerete più potreste avere più facilità ad aggirarlo. Potreste avere una sorpresa inaspettata.

Toro: il lavoro stimolante vi farà fare salti di qualità che inizialmente non avevate previsto. Attenti a non incorrere a discussioni spiacevoli con il capo o con i colleghi per non spezzare l'armonia.

Gemelli: potrebbe essere una giornata stabile, che non vi darà le soddisfazioni che state cercando e che vi getterà un po' nella noia, soprattutto una volta a casa da lavoro.

Cancro: avrete bisogno di un piccolo strappo a questo velo di razionalità di cui vi siete vestiti. Potreste intraprendere un progetto che riguardi qualche vostro sogno fantasioso che vi ha coinvolto particolarmente.

Leone: la rabbia si starà dissolvendo per far spazio ad una situazione più serena. Questi influirà positivamente sul lavoro, tanto che potreste avere delle prestazioni ben più soddisfacenti anche per il capo.

Vergine: sarete già ad un punto di rottura. Vorreste solamente avere una tregua, ma martedì ciò non sarà possibile: il lavoro vi assorbirà completamente quindi fareste bene a prepararvi psicologicamente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non avrete problemi rilevanti a lavoro, ma potreste avere della tensione nei confronti del partner che non si allenterà facilmente, nemmeno con una conversazione intavolata per chiarirvi.

Scorpione: martedì si accenderà una passione travolgente con il partner che non dimenticherete facilmente. Il lavoro procede abbastanza bene, ma non osate troppo per non avere troppo lavoro.

Sagittario: una serata con i colleghi potrebbe essere l'ideale per scambiarsi opinioni e suggerimenti in merito al lavoro di squadra che state facendo. Attenti alle frecciatine.

Capricorno: avrete voglia di avere soltanto il partner come compagnia, quindi potreste ideare qualche stratagemma per far sì che rimanga con voi tutta la giornata, e perché no, di finire la serata in bellezza.

Acquario: la vostra vena creativa mitigherà il senso di nervosismo che in questi giorni purtroppo la sta facendo da padrone. Sfoggiate la vostra fantasia per poter ricevere dei complimenti.

Pesci: non sarete esattamente dell'umore adatto per lavorare, ma cercherete comunque di fare ciò che è stato disposto e deciso per questa giornata per non rovinare il vostro rendimento lavorativo complessivo.