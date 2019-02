Annuncio

Annuncio

Le stelle e la disposizione dei pianeti producono effetti sul nostro comportamento, influenzando in qualche modo anche il nostro futuro. Vediamo quali sono le previsioni zodiacali relativamente al giorno 15 marzo 2019.

Ariete, Toro e Gemelli: l'oroscopo della giornata

Ariete: secondo l'Oroscopo le donne del segno (soprattutto se hanno l'ascendente in Cancro o Scorpione) avranno delle liti con uomini, non necessariamente loro partner. In serata pagheranno il conto dello sforzo sostenuto con un gran mal di testa.

Toro: il 15 marzo 2019 sarà una giornata noiosa che non porterà nulla di concreto, lasciandovi un po' delusi.

Gemelli: avrete la netta sensazione di perdere tempo, mentre vi sforzate di far capire qualcosa a una persona, alla quale ormai non volete più bene come un tempo.

Annuncio

Cancro, Leone e Vergine, previsioni zodiacali

Cancro: ultimamente avete praticato troppo sport, ma per tornare in buona forma quello che serve è soprattutto la costanza nell'esercizio. La vostra particolare natura vi porterà a strafare anche il 15 marzo.

Leone: è il vostro anno, secondo l'oroscopo: siate dunque molto ottimisti anche per quello che riguarda questa giornata del 15 marzo.

Vergine: secondo gli studiosi dell'oroscopo dovete cercare di mettere un po' di ordine nella vostra vita, soprattutto per quello che riguarda le questioni sentimentali.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: l'oroscopo

Bilancia: il 15 marzo tenterete invano di far valere le vostre ragioni nelle sedi competenti, per una questione legale che vi sta davvero a cuore, ma vi scontrerete con la rigidità della burocrazia.

Scorpione: in mattinata potreste ricevere un regalo che vi lascerà senza parole, ma il resto della giornata non sarà affatto positivo secondo l'oroscopo.

Sagittario: i problemi che dovrete superare in questa giornata saranno veramente tanti e metteranno a dura prova il vostro sistema nervoso.

Annuncio

I migliori video del giorno

Giornata da dimenticare per le donne del segno, specie se hanno l'ascendente in Ariete.

Capricorno, Acquario e Pesci, oroscopo del 15 marzo

Capricorno: sforzatevi di mettere a fuoco quelli che sono i vostri obiettivi di breve periodo, senza stare troppo a valutare quante energie dovrete spendere per raggiungerli. Relax in serata, ma non in famiglia.

Acquario: il 15 marzo vi troverete di fronte a un bivio esistenziale e dovrete fare la massima attenzione a non sbagliare la vostra decisione.

Pesci: dovreste pensare soltanto a fare bene il vostro lavoro e invece anche il 15 vi perderete in una serie di inutili pettegolezzi che non porteranno benefici a nessuno. Sforzatevi di essere più ottimisti e molte cose potrebbero cambiare nella vostra vita.