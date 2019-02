Annuncio

Mercoledì 13 marzo sarà una giornata di svolta per il Cancro, il quale non vorrà saperne di ritrovare persone che l'hanno deluso e la Vergine, che oramai disteso si concentrerà maggiormente su cosa conta davvero. Delle novità per i nativi dei Pesci si presenteranno in serata. Meglio lo Scorpione, anche se dovrebbe riguardarsi un po' di più, ed il Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste avere molta ingenuità nell'intraprendere un riavvicinamento con la persona che amate in modo repentino. Avrete modo di procedere, sì, ma a piccoli passi e senza strafare.

Toro: un successo dietro l'altro non farà altro che incrementare la vostra autostima e la vostra energia lavorativa.

Non ci sarà bisogno di spronarvi, perché siete sulla strada giusta per fare sempre meglio.

Gemelli: forse potrebbe esserci una soddisfazione per un piccolo problema risolto sul posto di lavoro, ma questo non favorirà una giornata che almeno nelle prime ore non presenta sbocchi. Abbiate pazienza.

Cancro: forti dei vostri ragionamenti, non ci sarà bisogno di riallacciare rapporti che non avranno futuro. Meglio dedicarsi alla famiglia ed al lavoro, per esempio, le uniche cose che al momento stanno dando i loro frutti.

Leone: troppo polemici, avrete davvero una lingua biforcuta ma purtroppo inutilmente. Ciò che dovrete sfogare sarà soltanto un insuccesso che non vi aspettavate minimamente e che vi ha ferito.

Vergine: avrete compreso che non serve a nulla arrabbiarvi o a mettere l'intera famiglia sotto tensione per problemi che sono soltanto vostri. Perciò vi dedicherete al lavoro ed una volta a casa ad un hobby.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: darsi un voto al momento potrebbe risultarvi facile, ma spesso non riuscite a considerare i "contro" del vostro rendimento lavorativo. Preferite concentrarvi di più sul partner, e questo non è un bene.

Scorpione: non ci sarà niente in grado di fermarvi dall'amoreggiare con il vostro partner, anzi, sarete addirittura al di sopra delle vostre stesse aspettative. Ma in serata la salute potrebbe subire un calo.

Sagittario: vi sarete finalmente liberati della vostra fissazione su una presunta "congiura" dei colleghi ai vostri danni e finalmente riuscirete a lavorare in squadra serenamente.

Forse ci sarà qualche litigio con il partner.

Capricorno: non avrete molta considerazione di ciò che pensano gli altri, anche se questi avranno dei giudizi positivi nei vostri confronti. Non vi scalfirà proprio niente, né il bene, né il male.

Acquario: sarete pronti ad una avventura con il partner da cui trarrete soddisfazioni ed anche degli insegnamenti preziosi. Non lasciatevi sfuggire delle occasioni che saranno importanti.

Pesci: un lavoro fatto bene vi darà l'occasione di essere meno impuntati su una questione che vi farà innervosire. L'amore potrebbe non essere dalla vostra al momento, ma ci saranno alcune novità.