La giornata di mercoledì 6 marzo sarà molto positiva per chi in questi giorni sta avendo la testa completamente assorbita dalle proprie problematiche, come l'Ariete ed il Cancro. Ancora molto dubbiosi gli amici della Vergine e il Leone sul piano sentimentale, bene il lavoro per Pesci e Capricorno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche vostra vecchia conoscenza riuscirà a tirarvi fuori da questo tunnel negativo in cui siete finiti, almeno per qualche ora. Traete il meglio da questa giornata e vedrete che il vostro umore cambierà.

Toro: pieni di passione pronta per il partner sarà determinante per un avvicinamento ulteriore fra di voi. Potreste perfino organizzare una cena fuori porta per scaldare l'atmosfera.

Gemelli: avrete finalmente le carte in regola per togliervi uno sfizio rimasto inattuato da tanto tempo. Sarà un acquisto che darà anche nuovo slancio alla vostra creatività nel mondo del lavoro.

Cancro: avrete finalmente modo di sfruttare il vostro periodo "out" per sondare le coscienze di chi vi sta intorno e capire in che modo potreste rapportarvi con loro. Potreste stringere una nuova amicizia.

Leone: un ulteriore chiarimento da parte del partner potrebbe provocare una critica che voi non sarete disposti ad accettare. Attenti a non essere talmente orgogliosi da allontanarvi nuovamente.

Vergine: forse non siete stati abbastanza attenti ai segnali del partner, e probabilmente ora ne state pagando il prezzo. Per il momento dovrete soltanto cercare di capire cosa sia meglio per voi stessi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro malumore potrebbe rapidamente trasformarsi in una lite con qualche collega per un motivo futile, ma la verità è che vi sentite troppo oppressi. Concedetevi una pausa.

Scorpione: le finanze potrebbero subire un leggero rialzo grazie ad un compenso o un regalo inaspettato, date il giusto peso al denaro e considerate prima di impiegarlo per qualcosa di importante.

Sagittario: riceverete le prime soddisfazioni pecuniarie da parte della vostra intraprendenza lavorativa. Avrete occasione di fare un piccolo regalo al partner che sarà molto gradito.

Capricorno: se qualcuno vi parlerà d'amore, sarete alquanto ironici, tanto da risultare quasi cattivi. La verità è che sarete impegnati in un progetto lavorativo importante e non vorrete distrazioni, perlopiù indesiderate.

Acquario: carichi di una energia rinnovata, sarete pronti ad una impresa che vi varrà una ricompensa che va al di sopra delle vostre aspettative. Tenete gli occhi puntati sulla vetta.

Pesci: tanta fortuna in questa giornata, e non saranno ammessi quei piccoli stralci di pigrizia di cui talvolta soffrite. Avrete un progetto che farà felice la vostra mente e che la metterà in moto.