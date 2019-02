Annuncio

Arrivano le previsioni del 15 febbraio, giornata che anticipa un nuovo fine settimana e nuove previsioni del weekend per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo come andrà questa nuova giornata per i segni secondo le previsioni e l'oroscopo con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. In prima linea l'Acquario, che farà nuove ed interessanti conoscenze.

Ariete: in amore in questo momento dovete evitare di andare incontro a possibili complicazioni, ricordiamo che la serata porterà consiglio. Questa sarà una giornata conflittuale. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove idee, ma questo è il momento buono per valutare e non agire. Recupero per il fisico.

Toro: a livello sentimentale emozioni che nascono in questa giornata, sarete vincenti.

Se vi interessa una persona del Cancro fatevi avanti. Nel lavoro è probabile che possa accettare un buon incarico oppure pensare ad una nuova strategia che riguarda il vostro lavoro. Non è la giornata adatta per sforzare il fisico.

Gemelli: al mattino ci saranno tante cose da fare che toglieranno tempo alla persona amata. Nel lavoro è difficile definire un progetto, ricordiamo che il 2019 è un anno che parte con Giove in opposizione e quindi l'invito è quello di fare solo le cose in cui credete veramente. Evitate di stancarvi troppo.

Cancro: a livello amoroso con queste stelle l'amore torna protagonista, nel pomeriggio la Luna sarà nel vostro segno zodiacale; sul lavoro complicazioni che potrebbero essere superate, se svolgete qualche attività nel weekend arriverà qualcosa in più.

Non stressate troppo il fisico.

Leone: in amore giornata soddisfacente, andrà ancora meglio lunedì e martedì prossimi. Nel lavoro state attenti alle circostanze, Qualcuno potrebbe ricevere una bella risposta entro pochi giorni. Per il fisico giornata interessante.

Vergine: giornata particolare che parte in maniera dissonante, si recupera solo nel pomeriggio. A livello lavorativo possibili polemiche con anche un capo, ci sono spese mal distribuite. Buon recupero fisico in serata.

Previsioni 15 febbraio: la giornata

Bilancia: per l'amore giornata da sfruttare a metà, nel pomeriggio la Luna sarà dissonante e alcune questioni potrebbero andare per le lunghe. Nel lavoro, se c'è una causa in corso trovate una mediazione.

Potreste pensare al passato, ad un lavoro che facevate prima e che ora desiderate.

Scorpione: per i sentimenti giornata stancante, il recupero ci sarà della seconda parte. A livello lavorativo, se dovete fare una proposta questo è il momento giusto per agire, con queste stelle si può avere qualcosa in più. Per il fisico serata interessante.

Sagittario: in amore anche se oggi sarete nervosi e stanchi, ma dal 18 si recupererà e partirà una fase migliore per tutto. Nel lavoro in questi giorni ci sono troppi conflitti. Cure favorite per il fisco.

Capricorno: a livello sentimentale le storie nate da poco devono essere protette, nel fine settimana non porterà difficoltà ma attenzione alle parole che userete. Nel lavoro non stancatevi, avete bisogno di energia per ritrovare lo spirito giusto. Stanchezza per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale è il momento migliore per fare nuove conoscenze, quelli che sono soli devono farsi avanti con maggiore impegno. Nel lavoro, se vi hanno fatto promesse ora si trasformeranno in realtà.

Se pensate ad una nuova attività è il momento giusto per darsi da fare. Forza per il fisico.

Pesci: per i sentimenti giornata in cui è bene evitare problemi, non sarà facile se al momento avete già una famiglia che vi ha creato problemi in passato. A livello lavorativo c'è un progetto importante da varare, Giove contrario limita le vostre scelte. Recupero da domani per il fisco.