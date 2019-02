Annuncio

L'Oroscopo di domani 15 febbraio 2019 arriva a proposito, soprattutto per coloro in ansia a causa di situazioni o problemi aperti in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane. Pronti a dare un senso, positivo o negativo che sia, al prossimo venerdì di fine settimana? Bene, vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, come sempre in questa sede messi in relazione con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La giornata sotto analisi in questo contesto, come anticipato già dal titolo, vedrà l'ingresso della Luna in Cancro: gli amici nativi nell'enigmatico segno d'Acqua avranno garantita la posizione "top del giorno" a garanzia di successo sia in ambito di coppia che per i tanti single in attesa di una persona da amare.

Periodo d'oro in campo sentimentale, altresì, anche per i nati in Gemelli e in Leone, anch'essi sostenuti dal prossimo transito lunare. Si prevede invece un periodo magro per coloro appartenenti a Toro e Vergine, previsti entrambi in difficoltà, rispettivamente classificati in giornata "sottotono" e da "ko". Allora, viste le premesse andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali del 15 febbraio subito dopo aver messo in luce la nuova scaletta con le stelle del momento.

Classifica stelline 15 febbraio

Un nuovo fine settimana è arrivato, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia nell'ultimo giorno della settimana lavorativo? Come al solito, metro di misura nel giudicare la giornata, la nostra esclusiva classifica stelline interessante il giorno 15 di febbraio.

Quest'oggi, alla vertice della positività c'è il Cancro: il tenace segno di Acqua avrà dalla propria la bella posizione astrale offerta dalla Luna nel segno. Nettamente in difficoltà, invece, Toro e Vergine entrambi sottoposti a pressioni negative provenienti da astri dissonanti. Ecco come è stata impostata la scaletta relativa alle stelline giornaliere:

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Una giornata tutto sommato buona. In molti casi la situazione, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in relazioni e/o situazioni. Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, l'Astrologia preannuncia a tanti di voi Ariete un venerdì non male, anche se a momenti potrebbe risultare abbastanza difficile da superare.

Diciamo che le stelle non prevedono particolari emozioni durante la giornata. Brevi momenti, però, non mancheranno di enfatizzare il meraviglioso rapporto che molti stanno attualmente vivendo: metteteci pure tutta la tenerezza e la passione di cui siete capaci, ok? Single, avrete un gran bisogno di svagarvi, dunque, dedicatevi un po' di più all'arte di incontrare persone nuove, organizzando magari una festa con i vostri amici. Nel lavoro, gli astri invitano alla calma: riflessi brillanti e battuta pronta vi aiuteranno senz'altro a catturare l’attenzione di chi potrebbe dare una buona "spintarella" alla fortuna.

Toro - Giornata di fine settimana classificata dalle stelle con la sigla (sicuramente poco gradita) del "sottotono". In tanti sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità affettiva ma, nello stesso momento, vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In amore soprattutto, vi sentirete un po’ in crisi e questo senz'altro andrà ad influire sulla buona riuscita del rapporto sentimentale.

In questi giorni il malessere potrebbe anche accentuarsi per coloro che avevano già crisi affettive in corso. Il fatto è che non riuscite a mantenervi a lungo sulla stessa lunghezza d’onda del partner e questo vi porta a sbagliare in continuazione: calma! Fate una sincera auto-analisi. Single, dovete smetterla di cercare sempre qualcosa di emozionante: a volte una semplice (purché sincera) storia d'amore potrebbe bastare e avanzare. Nel lavoro infine, il cielo causerà qualche infelice distrazione, proprio non messa in conto: la scarsa concentrazione potrebbe darvi filo da torcere.

Gemelli - Giornata davvero molto sentita e decisamente ottima da vivere. Ben sostenuta da stelle magnanime e sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come in quello puramente lavorativo. Valutato quindi altamente positivo questo fine settimana: le stelle del giorno sono già pronte a scommettere su di voi e sulle vostre buone energie. Sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, sappiatelo fin da ora.

In amore si consiglia di dare una svolta alle problematiche aperte. Se volete essere più liberi dovete lasciare a sua volta più libertà alla persona che amate. Non è corretto usare due pesi e due misure: non fate i furbi, ok? Single, la giornata si annuncia ricca d'incontri: affidatevi al vostro fascino e non fatevi scappare neppure un'occasione. Nel lavoro invece, le stelle vi offriranno un vantaggioso aiuto per superare qualche vostro collega un po' "scomodo": sfruttate al meglio la marcia in più che vi sarà offerta questo venerdì.

Cancro "top del giorno" - In arrivo un venerdì 15 febbraio decisamente spettacolare. La giornata di fine settimana sarà eccelsa per molti (ovviamente non per tutti!). Diciamo che sarà perfetta per fare, oppure eventualmente disfare, ciò che più vi aggrada in campo sentimentale o professionale. Intanto, le previsioni di venerdì annunciano in amore tanta stabilità e serenità. Soprattutto in coppia si prevede qualcosa di eccitante: scoprirete aspetti del partner che ancora vi erano sconosciuti, oppure un linguaggio speciale che permetta solo a voi due di comunicare.

Single, nonostante il favore delle stelle non riuscirete a superare lo scoglio più difficile, il sogno di una relazione duratura: coraggio, dice il saggio "Chi la dura la vince". Nel lavoro per finire il discorso, dopo un periodo poco creativo ma abbastanza produttivo, qualcuno sentirà il bisogno di intraprendere nuove iniziative. Questo è il momento ideale per fare sfoggio del vostro grande senso pratico.

Leone - giornata ottima per dar un colpo di mano ad eventuali problemi in sospeso a livello interpersonale. In amore, come da anticipazione iniziale le stelle si preannunciano molto positive. Il rapporto di coppia crescerà con slancio, evolvendosi in maniera eccellente: sappiate sfruttare al meglio questa buona opportunità. Avrete voglia di passare del tempo solo con chi amate: fatelo senza problemi. Single, se nessuno vi remerà contro, sarete dell'umore giusto, anche se in qualche caso un po' malinconico per qualcuno. Sappiamo quanto siete amati e adorati e quanto fascino e passione avete nel cuore: pronti a donare alla persona che vorreste sia felice, tutto ciò? Nel lavoro, potrete finalmente farvi prendere dall'euforia in merito ad una nuova proposta, visto il positivo riscontro che potreste ottenere da questa inaspettata opportunità.

Vergine - Questo fine settimana per tanti di voi nativi della Vergine non si preannuncia troppo positivamente. L'oroscopo di domani 15 febbraio consiglia in amore di stare alla larga dai problemi, fonti di rischio certo per molti nativi nel segno. Nel corso del periodo potrebbero intervenire momenti di stress e/o tensioni in ambito della coppia, certamente a causa della testardaggine di molti. Single, vi accorgerete di aver fatto uno sgarro a voi stessi: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, iniziate pure già da subito a farlo, ok? Nel lavoro infine, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Calma e pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete eventuali cambiamenti, anzi cercateli! A fine giornata potreste ricevere una buona notizia.

