San Valentino è alle porte. Venere è carica di energia amorosa tutta da elargire a ciascun segno zodiacale, potenziando i riflessi amorosi in comune accordo con la Luna e Mercurio. Questo scenario 'magico' e 'stellare' tocca ogni segno, facendo vibrare le corde dell'amore e producendo una melodia che va dritta al cuore. Di seguito le previsioni sull'amore nell'Oroscopo della festa degli innamorati.

Oroscopo: via libera ai festeggiamenti per l'Ariete

Ariete: l'amore per voi amici dell'Ariete è passione, quindi vivete intensamente i sentimenti amorosi, lasciando fluire le emozioni e mettendovi in primo piano sul podio amoroso. Da veri protagonisti, volete stare al centro dell'attenzione quindi perché non organizzare voi in primis lo scenario di San Valentino? Via libera al romanticismo, puntando su una cenetta romantica.

Toro: siete molto possessivi voi nati sotto il segno del Toro. Riuscirete ad contenere questa energia che si sprigiona dal vostro temperamento forte. Siete sempre a caccia di gratificazioni, vi piace un partner che dipenda da voi, quindi mettetevi ai fornelli e cucinate per la vostra metà.

Gemelli: il segno bambino dello Zodiaco. Voi Gemelli amate divertirvi, quindi potreste trascorrere l'intera giornata di San Valentino in modo stravagante, rompendo gli schemi e girovagando all'aria aperta. Spensieratezza assicurata.

Cancro: sensibili e affettuosi, voi amici del Cancro amate chiudervi nel vostro guscio, apprezzando la beatitudine della casa e degli affetti familiari. Volete sentirvi protetti anche nella giornata di San Valentino.

Organizzate una romantica cenetta a lume di candela e la vostra casa si trasformerà in un "nido d'amore".

Leone: gentili ma al tempo stesso forti e determinati, voi amici del Leone amate essere adulati e potenziare il vostro fascino. Perché non festeggiare alla grande in una Spa, curando corpo, mente e cuore in totale relax?

Vergine: voi amici della Vergine amate curare ogni minimo dettaglio, con precisione e ricercatezza. La serata diventa al top se trascorsa a casa, sarete voi a organizzare una location da fiaba, selezionando l'outfit per una cenetta romantica.

Previsioni astrali di San Valentino segno per segno

Bilancia: eleganti e ricchi di buon gusto, voi della Bilancia amate la bellezza in ogni cosa, quindi per la cena di San Valentino occorrerà selezionare bene il menù, prediligendo un buon vino e una torta spettacolare a forma di cuore.

Scorpione: passionali ma anche creativi, voi 'scorpioncini' credete nella vita di coppia anche se non amate festeggiare eccessivamente. Piuttosto che la solita cena romantica di San Valentino, scegliete un bel brindisi con un buon vino, magari rosso.

Sagittario: dietro la vostra apparente e dura corazza si cela una persona veramente capace di amare. Non vi piacciono le smancerie, ma amate stravolgere la vita del vostro partner, puntando sull'anticonformismo e l'affetto. Amanti dei viaggi come siete, organizzate una romantica vacanza di San Valentino, fuggendo dalla solita routine.

Capricorno: un po' "orsi" poiché chiusi e introversi, voi Capricorno siete molto leali e i vostri sentimenti vi sgorgano dritti dal cuore. Non amate le feste mielose come quella di San Valentino ma per soddisfare la vostra metà, un sacrificio lo farete optando per la classica cenetta romantica.

Acquario: liberi e volubili, voi amici dell'Acquario amate uscire fuori dagli schemi, vivendo il San Valentino a modo vostro.

Se la classica cenetta a due non vi convince e vi opprime, perché non festeggiare in negozi specializzati nella vendita di torte americane?

Pesci: siete molto profondi e romantici nei confronti dell'amore ma troverete la massima intesa se il vostro partner capirà le vostre "sfaccettature" caratteriali, illuminando i vostri lati ombra. Per San Valentino, di sicuro trascorrerete la festività in un locale romanticissimo, con luci soffuse e buona musica.