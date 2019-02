Annuncio

Annuncio

La metà del mese corrente porterà segnali di nervosismo per i nati sotto il segno dello Scorpione e una fase di crisi per coloro che appartengono al segno dell'Acquario. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata di venerdì 15 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questo mese di febbraio appare molto diverso da gennaio: avete molta più voglia di combattere e di portare avanti le vostre convinzioni. Darete più valore ad ogni cosa, anche per quanto riguarda l'aspetto sentimentale.

Toro: qualcuno potrebbe essere costretto ad affrontare polemiche sentimentali o lavorative in questo venerdì 15. Potreste avere a che fare con un capo molto scontroso oltre a qualche dubbio in amore che non vi fa vivere serenamente la vostra relazione.

Annuncio

Giove sarà opposto al vostro segno per cui sono da evitare le spese eccessive.

Gemelli: qualcuno di voi potrebbe avere un incontro molto interessante in ambito lavorativo. In questo periodo state chiudendo molte collaborazioni e siete molto emozionati per l'esito di progetti futuri. In amore cercate di non essere troppo severi se il partner ha commesso dei piccoli errori.

Cancro: i sentimenti si troveranno in una fase ottimale per crescere. Se state frequentando una persona potreste aver capito che è quella giusta e siete intenzionati ad intraprendere una relazione seria. Sul lavoro, tutto sembra procedere nella normalità, anche se vi sentite un po' annoiati.

Leone: la vostra smania di perfezione potrebbe portarvi ad essere infelici.

Annuncio

Volere tenere le cose sempre sotto controllo, purtroppo non è possibile. Mettete molto passione in quello che fate, ma se qualcuno non è d'accordo con voi, cercate di prenderla male. Cercate consiglio nel partner.

Vergine: la giornata di venerdì 15 febbraio sarà per lo più interessante. Lo stress, però, non mancherà in quanto avete molte cose da fare. Se non avete trovato il tempo per stare con il partner nella giornata di San Valentino, cercate di farlo adesso. Le relazioni non vanno trascurate perchè il partner potrebbe risentirne.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la situazione sarà migliore rispetto alle settimane passate, ma qualcuno continua ad essere molto preoccupato per il lavoro.

Annuncio

I guadagni non sono al top e l'ambiente lavorativo non è dei più allegri. Cercate di resistere finché potete: presto potreste ricevere una proposta interessante.

Scorpione: avevate in programma qualche appuntamento importante per il 15 febbraio, ma questo potrebbe saltare. A livello sentimentale potrebbe esserci un grande recupero: ritroverete soprattutto la fiducia in voi stessi, quella che avevate perso. Potreste avere qualche pensiero triste a motivo di una persona a voi cara che non sta molto bene.

Sagittario: la settimana è iniziata con qualche malessere e adesso siete molto perplessi su determinate situazioni. Qualcuno potrebbe essere un po' agitato perchè ha dovuto alzare la voce per far valere le proprie ragioni, altri hanno stanno aspettando una risposta per un lavoro, una risposta che ancora non è arrivata e questo crea molta tensione.

Capricorno: potreste essere alle prese con un esame universitario o essere stati messi alla prova da un vostro superiore sul lavoro. In questo periodo sentite di dover fare tanto per dimostrare le vostre capacità.

Dovrete cercare di riflettere e capire cosa è giusto fare e cosa no.

Acquario: state cercando di guardare al futuro con più ottimismo. Qualcuno potrebbe aver vissuto una fase di crisi e adesso è alla ricerca di conferme. Un venerdì 15 febbraio che si rivelerà molto propizio per i sentimenti, sia amorosi che d'amicizia.

Pesci: avrete la possibilità di confrontarvi e chiarire definitivamente certe situazioni. Chi ha da poco iniziato una relazione, potrebbe aver trovato la persona giusta. Cercate di curare l'alimentazione, anche se solitamente non avete molto tempo da dedicare alla cucina.