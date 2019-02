Annuncio

San Valentino, tradizionalmente giorno in cui si celebra la festa degli innamorati, è ormai alle porte. Il 14 febbraio, saranno molte le persone che si scambieranno doni o messaggi di auguri per manifestare il proprio amore. Nell'era della tecnologia, sono i tradizionali messaggi o i social network i canali preferiti per inviare frasi di auguri originali, perfette per stupire il proprio marito o la moglie, il fidanzato o fidanzata o comunque il proprio amore, anche se non corrisposto. Le idee per un messaggio perfetto sono molte: dalla più romantica e dolce, magari ricordando un momento particolare del proprio rapporto, a qualche dedica divertente e ironica, perfetta per le coppie che non amano gli eccessi di romanticismo.

Ma, per stupire il proprio amore, è possibile anche prendere in considerazione qualche citazione, appartenga essa a qualche personaggio del mondo della letteratura, a qualche film o alla musica.

Auguri San Valentino: idee dalla musica

Siete appassionati di musica e volete sorprendere il vostro innamorato con delle frasi di San Valentino tratte da una canzone? Le idee in questo caso sono davvero tantissime e, per facilitarvi il lavoro, ve ne abbiamo selezionate alcune che sicuramente potranno fare al caso vostro.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera ti risvegli con il sole. Sei chiara come un’alba sei fresca come l’aria (Vasco Rossi).

Tu sei dentro di me, come l'alta marea che riappare e scompare, portandomi via (Antonello Venditti).

A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che sei semplicemente sei, sostanza dei sogni miei (Jovanotti).

Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai (Gianna Nannini).

Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te (Lucio Battisti).

Sei ancora Tu l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no lasciarti non è possibile (Lucio Battisti).

Buon San Valentino: citazioni dai film

Anche il mondo del cinema può essere il luogo perfetto dal quale trarre qualche idea per le frasi da inviare a San Valentino.

Sono tanti, infatti, i film all'interno dei quali è stata fatta qualche dichiarazione romantica, da poter essere ora utilizzata per un augurio speciale da spedire al proprio innamorato il 14 febbraio. Di seguito vi proponiamo una serie di idee che possono essere utilizzate per un pensiero originale: