Mancano poche ore, ormai, alla tradizionale festa di San Valentino: giovedì 14 febbraio, milioni di coppie innamorate si scambieranno gli auguri e i regali pensati per la persona amata. Al di là dell'ironia che, spesso, si ode in merito alla festa degli innamorati, quella di San Valentino rappresenta, comunque, una tradizione, un momento importante per dirsi ancora una volta frasi come 'Ti amo' oppure 'Ti voglio bene'. Se la fantasia non è il vostro forte oppure se volete stupire con una frase toccante e romantica il vostro lui o la vostra lei, abbiamo selezionato alcune frasi che potrete inviare su WhatsApp o su Facebook Messenger, oppure scriverle sul vostro personalissimo biglietto d'auguri che accompagnerà il vostro regalo alla persona amata. Ecco alcune idee e suggerimenti per esprimere tutto il nostro amore nella giornata dedicata agli innamorati, il 14 febbraio.

Auguri buon San Valentino 2019: frasi romantiche e simpatiche da dedicare alla persona amata

Per chi è convinto che l'amore sia condivisione di felicità si può scrivere: 'Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.'. 'Auguri a chi si ama davvero, senza dover aspettare una data sul calendario, auguri a te che sei stato capace di dimostrarlo nel tempo, senza dare nulla per scontato': una frase per le coppie 'durature' che non hanno mai smesso di dirsi 'ti amo'.

Un'altra frase che può avere, in pratica, lo stesso significato: 'Il 14 febbraio, San Valentino, è solo una data, una data che segna l’amore. Ma tu non sei unica e speciale solo oggi, ma per tutti i giorni della mia vita! Auguri!'

Per chi, invece, vuole sorprendere con una battuta ironica si potrebbe scrivere l'oroscopo di San Valentino: 'Ecco il tuo oroscopo per San Valentino. Lavoro: gli astri ti sorridono. Salute: gli astri ti sorridono.

Sesso: gli astri stanno ancora ridendo.'

Frasi di auguri per San Valentino: le migliori dediche da inviare su WhatsApp e Facebook

Per gli inguaribili romantici, invece, spazio alla poesia e alle frasi dolci: 'Non lo sai cosa sento e cosa penso, ma senti qui, ecco come batte il mio cuore quando guardo i tuoi occhi che mi seguono, mi scrutano, mi fissano. Auguri amore mio!'.

Un'altra frase per chi fa del romanticismo l'essenza della propria esistenza: “Le cinque lettere della parola amore sono troppo poche per esprimere tutto quello che provo per te: buon San Valentino, amore mio, con infinito amore'.

Infine, per chi non sa come dimostrare il proprio immenso amore al proprio partner, una frase ad effetto: 'Ci sono tre cose impossibili nella vita: spegnere il fuoco, asciugare il mare e… non amare una persona come te.

Ti amo.'