Questa domenica 17 febbraio sarà il relax e la creatività a farla da padrone, soprattutto per i segni di acqua e di aria. Bene il lavoro per Scorpione e per il Cancro, mentre l'amore non sarà alla portata degli amici della Bilancia. Al contrario, sboccerà dell'eros per Ariete e Toro.

Vediamo ora i dettagli per ciascun segno.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: forse nella giornata di domenica la situazione sentimentale potrebbe volgersi a vostro vantaggio, ma dovete assolutamente fare in modo di essere meno arrabbiati o perlomeno di apparire meno arrabbiati. Dipenderà tutto dalla vostra buona volontà.

Toro: Venere vi renderà decisamente sensuali e focosi con il partner, e vi darà l'energia necessaria per essere grintosi nell'intimità.

Cercate di non relegare la passione soltanto nella sfera sessuale, ma dedicatevi a delle attenzioni che daranno al vostro partner le risposte adatte alla vostra relazione.

Gemelli: avete molto stress accumulato, e forse sarebbe meglio stare a casa da soli questa domenica, magari a seguire qualcosa in televisione oppure a leggere un libro particolarmente interessante. Eviterete delle discussioni inutili in famiglia ed anche di dover pensare alle finanze, che sono leggermente in calo.

Cancro: sarete soddisfatti del lavoro svolto in mattinata, e dopo un pranzetto con i fiocchi potrete dedicarvi ad un hobby che amate o che condividete con qualche amico in particolare. Per il momento Venere in opposizione vi darà del filo da torcere con il partner.

Leone: un momento di relax domenicale vi è sempre gradito, ma prima accertatevi che il lavoro a casa sia svolto nel migliore dei modi e che tutto sia in ordine. Vedere tutto al proprio posto mitigherà il vostro senso di inquietudine e di stress che state vivendo.

Vergine: la serenità finanziaria sarà un ottimo presupposto per fare un viaggetto breve oppure una sosta da un amico piuttosto lontano da casa. Per voi uno strappo alla regola fa sempre bene, e ripartirete più carichi di prima.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se proverete ad approcciarvi con il partner, perlomeno potreste avere un dialogo basato sui reciproci interessi, mentre il piano erotico sarà totalmente da escludere. Non è detto che lo stato di grazia sul posto di lavoro duri a lungo, a giudicare dal vostro lieve malumore.

Scorpione: nella sfera lavorativa ci sarà una novità che potrebbe risollevare le vostre sorti, in particolare grazia ad un incarico che volevate avere da tanto tempo. Concentratevi e non lasciatevi distrarre da nulla, nemmeno dal partner.

Sagittario: ci sarà una intesa diversa con chi vi circonda, mentre con il partner la strada sarà ancora piuttosto lunga e probabilmente in serata potreste trovare della freddezza a cui non eravate preparati. Cercate di ignorare questa situazione sebbene vi stia stretta e vi risulti spinosa.

Capricorno: la salute potrebbe peggiorare e quindi forse sarebbe meglio dedicarsi interamente allo sport e al cibo sano, invece di correre per il lavoro come state facendo in questo periodo. Il riposo vi sarà essenziale anche per essere meno tesi sul posto di lavoro e meno preoccupati di adempiere ai vostri doveri.

Acquario: non lascerete varcare la vostra soglia a nessuno, questa domenica vorrete soltanto essere soli, a riflettere sulla vostra condizione esistenziale, ad essere dei filosofi.

Pensate soltanto a non perdere completamente contatto con la realtà, nel frattempo dedicatevi a sviluppare la vostra creatività.

Pesci: utilizzando la vostra fantasia e la vostra creatività potreste essere in grado di stupire tutti. Questa domenica potrebbe essere una giornata che se utilizzata per gli hobby, potrebbe fruttarvi dei complimenti calorosi da parte di amici e parenti.