Se durante l'ultima settimana le persone nate sotto il segno del Toro hanno ricevuto qualche spiacevole notizia, nel weekend del 16-17 febbraio potrebbero avere una personale rivincita, verso una persona che, dopo averle molto criticate in loro assenza, potrebbero rivalutarle, proponendo un'alleanza interessante per centrare un obiettivo comune.

Per festeggiare la novità, che potrebbe arrivare con una telefonata, potreste organizzare una bella serata con gli amici di sempre, magari per vedere insieme una partita di calcio o un film, perché a voi del Toro piace la comodità e in fondo vi basta poco per essere felici: l'importante è sentirvi amati e soprattutto rispettati.

Non perdete quindi entusiasmo e fiducia, visto che per l'oroscopo la vostra vita dal 16-17 febbraio 2019 potrebbe essere arrivata a un punto di svolta davvero significativo, che potrebbe evidenziare nuovi scenari e portarvi a visitare luoghi che non conoscete.

I vostri talenti potrebbero quindi essere riconosciuti, finalmente, anche da chi vi criticava o tendeva a sminuirvi agli occhi altrui, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro e amore il 16 e 17 febbraio

Bene gli affari di cuore in questi giorni. Se avete già un partner, vi suggeriamo di andare a mangiare fuori oppure di programmare una gita, per trascorrere qualche ora lieta al di fuori della solita routine. Visto che la salute generale sarà buona potreste anche approfittarne per fare magari una partita a tennis, che state rimandando ormai da troppo tempo.

Le donne del segno del Toro nel weekend

Le donne di questo segno necessitano di certezze per loro natura ed anche in questo fine settimana avranno bisogno di essere rassicurate dalla persona che amano circa il futuro insieme, dopo avere trascorso ore liete in occasione della festa degli innamorati.

Se invece siete single vi consigliamo di non stare in casa in questi due giorni, ma di andare a fare sport o a ballare, perché il momento secondo l'oroscopo sarà particolarmente favorevole per fare qualche incontro molto interessante. Predisponetevi dunque al meglio a fare nuove conquiste per il fine settimana che vi aspetta: fatevi belle e cercate di valorizzare le vostre molte qualità, non solo quelle fisiche, ma anche caratteriali, visto che voi donne del Toro siete persone da sempre "con la testa sulle spalle", un po' invidiate dalle amiche per la vostra nota razionalità.