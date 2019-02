Annuncio

Annuncio

Le previsioni della giornata di venerdì 22 febbraio sarà fatta di chiarimenti sia con il partner che nei confronti di se stessi. Ma sarà anche una giornata di rinnovamento e di tanta voglia di fare, specialmente per il Capricorno, l'Ariete, la Bilancia e il Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un incarico recherà con sé un guadagno davvero oltre le vostre aspettative, quindi si renderà necessario armarsi di pazienza e di tanta concentrazione per risolverlo il prima possibile, magari prima di altri. Date il meglio di voi stessi.

Toro: forse ci sarà una piccola incombenza lavorativa che potrebbe farvi innervosire davvero molto, ma troverete la forza necessaria di calmarvi e risolverla, così da dedicarvi poi al partner senza dover rimetterci la vostra serata hot.

Annuncio

Gemelli: sembra che in amore tutto stia andando di bene in meglio, grazie alla vostra sensibilità che in questa giornata emergerà dando prova della vostra empatia. Meno brillanti sul piano lavorativo, ma non date troppo peso alle critiche che vi verranno mosse contro.

Cancro: un ricongiungimento con qualcuno di speciale vi darà la positività necessaria anche per un risvolto sentimentale con il partner. Dovrete soltanto essere meno puntigliosi su alcune questioni che il partner ha lasciato in sospeso. Abbiate più pazienza.

Leone: venerdì sarete finalmente come nuovi, dopo la maggior parte della settimana trascorsa con una grande inquietudine in corpo. Darete il massimo di voi stessi nell'intimità con il partner ed anche in qualità di amici: vi mostrerete più propensi ad ascoltare chi vorrà confidarsi con voi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vergine: pollice in giù per questo venerdì, e non sarà dipeso solamente da voi. Sembra che non vi sentiate amati dal partner, e ciò sarà anche deleterio per la vostra vita quotidiana se non correrete ai ripari. Chiaritevi e provate a venirvi incontro reciprocamente: forse andrà meglio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: durante le ore trascorse con il partner vi ritroverete spesso a sorridere pensando che non potrebbe andare meglio di così, ma una volta al lavoro potreste diventare alquanto irritati dalle persone che vi circondano. Perseverate in tranquillità.

Scorpione: fortunatamente sarete in vena di conversazioni importanti, e con tutta probabilità ne avrete una con il partner che potrebbe fare la differenza sulla vostra vita di coppia dal punto di vista quotidiano.

Annuncio

Il dialogo fa sempre bene, quindi apritevi.

Sagittario: finalmente avrete trovato un equilibrio che non sarete disposti a spezzare per un nonnulla, perciò godetevi gli attimi di serenità, nonostante qualcuno fra i colleghi si ostini a fare diversamente per nuocervi. Ignorateli e andate avanti.

Capricorno: venerdì sarà una di quelle giornate in cui sarete disposti a dare il massimo con il vostro lavoro, per soddisfare sia voi stessi che il capo ed i colleghi. Però a differenza delle altre volte, stavolta vorrete fare un lavoro di squadra per condividere le vostre esperienze.

Acquario: vorrete immergervi nelle emozioni, vorrete essere al centro dell'attenzione ma purtroppo non sarà una giornata idilliaca quella di venerdì. Anche se nel pomeriggio andrà meglio, comunque in mattinata non sarà semplice stare sul posto di lavoro.

Pesci: sarete dotati di una luce interna che vi sarà di grande aiuto per la vostra autostima, e questo sarà determinante per una eventuale evoluzione del rapporto con il partner, ma starà a voi capire se riuscire a fare le cose in meglio oppure no.

Chiaritevi con voi stessi.