Prende il via la una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo nel dettaglio come inizierà questa giornata con l'Oroscopo del 19 febbraio con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in amore sarà una giornata che porterà qualcosa in più, la Luna è favorevole e le prossime saranno due giornate importanti. Nel Lavoro, se ci sono nuove proposte queste vanno valutate con molta attenzione ma non fate il passo più lungo della gamba. Fisico positivo.

Toro: per i sentimenti la stanchezza si fa sentire ma nulla di grave, è meglio evitare conflitti. Nel lavoro, se avete un'attività che vi permette un cambiamento di mansione avvierete una fase di grande rivoluzione. Fisico che chiede il maggiore riposo.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole, c'è maggiore serenità e vigore. Nel lavoro è possibile avere buoni riscontri, novità in arrivo. Fisico che chiede maggiore cura.

Cancro: in amore giornata importante, il Sole torna favorevole e aiuta alcuni rapporti che potranno riessere riallacciati. Nel lavoro evitate di fare sempre le stesse cose, volete cambiare ma prima bisogna agire. Attenzione per il fisico.

Leone: per i sentimenti non sottovalutare un incontro d'amore, in particolare oggi con la Luna che si trova nel vostro segno zodiacale e porta qualcosa in più. Nel lavoro anche se questo è un periodo che porta qualcosa in più cercate di risparmiare a livello economico. Stanchezza per il fisico.

Vergine: a livello sentimentale alcune difficoltà possono essere superate: Marte riporta in primo piano i sentimenti e la voglia di amare. Nel lavoro buone condizioni, con una persona del segno dell'Acquario è possibile fare scelte importanti. Attenzione con il fisico, non stressatelo troppo.

Previsioni 19 febbraio: la giornata

Bilancia: per quanto concerne i sentimenti, se qualcosa non funziona bisogna avere il coraggio di capire che cosa non va. Il periodo non è ottimale, ma questo non significa che tutte le storie sono in crisi. A livello lavorativo i risultati non mancano, potreste sentirvi perfino fuori gioco. Serata che porta agitazione.

Scorpione: in amore l'invito è quello di evitare conflitti, oggi e domani avrete qualche difficoltà in più.

Nel lavoro le vostre idee sono importanti e in questo periodo potreste recuperare alcune situazioni. Fisico in ripresa.

Sagittario: a livello amoroso i nuovi rapporti sono importanti. Giove in ottimo aspetto porta voglia di cambiare e fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro l'attività porta buone nuove. C'è chi dovrà fare il punto della situazione per quanto riguarda alcune situazioni finanziarie. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: in amore in questo periodo potreste innamorarvi in pochi istanti, quando cercate l'amore puntate sempre alle relazioni a lunga scadenza. A livello lavorativo periodo interessante per chi ha un'attività indipendente, ma non dovete spendere troppo. Evitate le distrazioni che non fanno bene al fisico.

Acquario: per i sentimenti Luna in opposizione che chiede pazienza. Anche Marte dissonante può generare qualche giornata no. Nel lavoro le cose che impostate in questa giornata non saranno tranquille, ci vuole pazienza. Stanchezza per il fisico.

Pesci: in amore energia da sfruttare con Venere e Marte favorevole.

Le storie nate da poco ottengono qualcosa in più. A livello lavorativo siete nervosi, ma questo solo per chi intende operare una serie di cambiamenti importanti. Il fisico chiede di fare le cose con calma.