Sabato 23 febbraio sarà un giorno di grandi iniziative per l'Ariete e il Capricorno, mentre si tratterà di una giornata decisamente giù di tono per la Vergine e invece piuttosto stabile per i Gemelli. Al top ci saranno il Toro, il Pesci e il Cancro. Di seguito vediamo le previsioni astrologiche di tutti i dodici segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nel lavoro supererete brillantemente una prova a cui il capo vi ha sottoposti, e meriterete di certo un compenso e degli elogi da parte di tutti. Altrettanto eccellente sarà l'intesa con il partner. Una nuova iniziativa sarà di ulteriore aiuto alla vostra vita di coppia.

Toro: "eros" sarà la parola d'ordine della giornata di sabato.

Insieme al partner, darete prova del vostro lato più sensuale e disinibito per fare spazio a un pomeriggio o ad una serata intensa e passionale. Regalate al partner qualcosa di speciale per l'occasione.

Gemelli: sembra che ci sia finalmente uno spiraglio sulla vostra vita sentimentale, quindi cogliete il momento e cercate di essere il più disponibili possibile con il partner o con chi potrebbe essere interessato a voi. Chissà che possa nascere qualcosa che andrà ben oltre il rapporto che avete ora.

Cancro: sarete carichi di passione in questa giornata di sabato, e potreste essere seriamente in vena di dedicare l'intera giornata al sesso e alle emozioni. Provate soltanto a non eccedere per non far scappare il partner, piuttosto provate a fare una bellissima sorpresa che sicuramente gradirà.

Leone: il piano lavorativo potrebbe subire una svolta positiva se ci metterete della grinta e dell'intraprendenza, le quali saranno senza dubbio premiate. In amore farete faville, sarete unici nel vostro genere, ma date anche uno sguardo alla fantasia: vi sarà di enorme aiuto.

Vergine: non sarete affatto entusiasti della situazione che state vivendo, specialmente sabato. Questo giorno infatti potrebbe essere portatore di molte negatività, ma se procedete dritti per la vostra strada senza incrociare nessuno sarà semplicemente piatta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la passione potrebbe travolgervi in serata, con un partner del tutto fuori dalle righe. La vostra creatività sarà la chiave per il successo di questa giornata: il lavoro potrà "sbloccarsi" evolvendosi da uno stato piatto ad uno più movimentato e redditizio.

Scorpione: sarà un sabato "mite" dal punto di vista degli affetti. In famiglia i dissidi saranno finalmente placati e in amore tutto si risolverà molto più facilmente di quanto pensiate. A voi la scelta di dedicare del tempo al lavoro oppure concedervi del meritato relax.

Sagittario: si direbbe che nella giornata di sabato tutto si ristabilirà nel migliore dei modi, e voi riuscirete a sfruttare questa situazione serena per dare vita alla vostra più sfrenata creatività, magari impiegata nel lavoro. I vostri colleghi potrebbero farvi i complimenti.

Capricorno: la passione sarà uno spunto per ideare qualcosa di diverso, magari per intraprendere un nuovo hobby al quale prima non avevate pensato e qualcosa di diametralmente opposto a quel che solitamente fate. Non lasciatevi scappare l'opportunità.

Acquario: la vostra concentrazione massima sul piano lavorativo sabato vi ripagherà nel migliore dei modi. Un guadagno extra, oppure delle lodi da parte di qualcuno in alto, potrebbero favorire la vostra autostima e la vostra intraprendenza.

Continuate così.

Pesci: una sorpresa di carattere erotico ridimensionerà l'idea complessiva che vi siete precedentemente fatti del vostro partner, e questo probabilmente sarà un cambio emotivo positivo. Ciò potrebbe indurvi a lasciarvi andare, ma attenti a non ricevere un contraccolpo.