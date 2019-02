Annuncio

L'Oroscopo di domani 18 febbraio 2019 si prepara a dare il benvenuto ad una nuova settimana. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo lunedì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta nell'articolo di oggi. In merito al primo giorno della nuova settimana, pertanto, punto centrale delle attuali previsioni è il transito di Chirone nel comparto dell'Ariete in opposizione alla Bilancia. Chi è abbastanza ferrato in Astrologia, senz'altro avrà già sentito parlare di questo giovanissimo e sconosciuto Pianeta. Agli altri diciamo che Chirone è un pianeta minore che orbita tra Saturno e Urano e, per le sue caratteristiche ibride a metà fra un asteroide e una cometa, viene considerato un "centauro".

A noi interessa relativamente, giusto quel poco per indicare tale transito portafortuna per gli amici Leone e Vergine ma abbastanza sfavorevole per il Toro e la Bilancia (segno trattato in altra sede). Andiamo pure ai dettagli iniziando ad analizzare dapprima la classifica stelline quotidiana e subito dopo le attesissime previsioni zodiacali del 18 febbraio per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 18 febbraio 2019

Un nuovo lunedì sta per arrivare, come sempre indice di ansia e stress per tutti noi che ci accingiamo a riprendere il faticoso tran-tran settimanale. Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? In apertura abbiamo già parlato dell'ingresso di Chirone in Ariete e dei due segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite da tale transito agli amici del Toro. Quindi, adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale.

Ecco la scaletta segno per segno espressa dalla classifica stelline interessante il giorno 18 febbraio:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Toro.

Previsioni amore e lavoro con Chirone in Ariete

Ariete - Il prossimo lunedì non sarà troppo agevole per la maggior parte di voi Ariete. L'arrivo di Chirone nel settore potrebbe destabilizzare alcuni rapporti di forza in ambito interpersonale, già di per sé molto fragili. Considerando anche la specularità negativa al 80% di Giove in Sagittario attualmente in quadratura a Nettuno, ecco che il quadro è completo: ergo, giornata "sottotono" servita. Secondo le previsioni di oggi, specialmente per quanto riguarda l'amore, non è proprio nero, ok? Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci.

Single, aspettate un po' prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione, ok? In campo sentimentale, quando "la partita" si fa dura ma degna di essere portata avanti ad ogni costo, è importante tenere conto anche del parere degli astri: oggi per voi negativo. Nel lavoro intanto, non prendete decisioni importanti o persino cruciali guidati esclusivamente dall'impulsività o peggio, dalla incontenibile rabbia: meglio rifletterci sopra qualche giorno.

Toro - Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni d'inizio settimana con il preoccupante segno del "ko". In amore, qualcuno di voi potrebbe essere costretto ad implorare il partner affinché quest'ultimo perdoni una vostra ingenuità o un'azione fatta con troppa leggerezza: promettete che al più presto ritornerete ad essere quelli di prima? Tranquilli, nessuno meglio di voi saprà mascherare l’imbarazzo per una eventuale situazione difficile. Single, potreste avere a che fare con attimi di smarrimento a causa di un amaro ricordo del passato: cercherà di rientrare nella mente in modo prepotente e autoritario; non dateci troppo peso, ok? Nel lavoro, una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte ad un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio.

Gemelli - In arrivo un giorno non tanto negativo ma nemmeno troppo fantastico. Insomma una via di mezzo a tutto tondo tra positività e negatività, ovviamente con la parte migliore tendente a prevalere sull'altra. In amore, la ripartenza settimanale si preannuncia leggermente in sordina, vivacizzandosi un po' di più a fine giornata. In coppia, il desiderio di oltrepassare certi limiti imposti dal costume o dall'etica sarà pressante: voglia di trasgressione? Mettete in conto il dover fare i conti, volenti o nolenti, con un partner abbastanza sveglio: disposti comunque a rischiare? Single, si presume possa essere per voi una giornata normale con i soliti alti e bassi. Contro ogni aspettativa, potrebbe arrivare un incontro o una telefonata inattesa, tali da procurarvi un forte batticuore: vi abbandonerete al piacere di un’emozione "fuori dalle righe" o farete finta di nulla? Nel lavoro, fate pure le vostre normali attività con un occhio particolare all'autocontrollo.

Cancro - Giornata di inizio della nuova settimana abbastanza piacevole, con le stelle pronte a farvi in parte compagnia cercando di agevolare il frangente.

Le previsioni di lunedì indicano in amore una lieve tensione: misurate le parole durante (eventualmente) i vivaci dialoghi che potrebbero nascere con il partner. Chi ha avuto contrasti nei giorni scorsi, d'obbligo evitare ricadute. Single, potreste accusare una lieve insicurezza: colpa di Venere poco propizia agli approcci amorosi. Il motivo? Chiaro: Giove in quadratura a Nettuno, speculari negativi al 70%, renderanno non troppo facili i rapporti con le persone, specialmente a livello affettivo. Nel lavoro invece, prestate attenzione alle cose fatte con una certa fretta: in pratica, questo lunedì non dovete affatto cedere a distrazioni o leggerezze, ok?

Leone - Lunedì giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi nel regale simbolo di Fuoco del Leone: pronti a godere dei benefici rilasciati dall'arrivo di Chirone in Ariete? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi giornaliere, le previsioni astrali sulla giornata del 18 febbraio indicano in forte crescita tutto il settore legato all'amore e ai sentimenti in generale.

In coppia soprattutto sforzatevi di non strafare: riconquisterete l'affetto della persona amata dando modo a quest'ultima di amarvi come meritate. In questo inizio settimana stabilirete un ottimo feeling con la persona amata e un dialogo sincero unito ad una più ampia complicità faranno da cornice finale: ottimo così! Single, osate! Sappiate che non dovete assolutamente limitare i vostri desideri, in nessun campo. Nel corso della giornata potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Nel lavoro, tutto tranquillo: sfruttate la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Vergine - Lunedì perfetto quasi su tutti i fronti, quindi valutato dall'Astrologia del momento con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati. L'oroscopo di domani 18 febbraio pertanto consiglia in amore di approfittare di eventuali opportunità offerte dalle stelle. Soprattutto in coppia, questa giornata particolarmente positiva vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni, favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto.

Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così... Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, approfittate del cielo positivo di oggi per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. Per qualcuno sarà abbastanza facile concludere una trattativa che risulterà più vantaggiosa del previsto.

