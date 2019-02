Annuncio

Annuncio

La nuova settimana ha ormai preso il via: scopriamo quindi quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Ecco di seguito l'Oroscopo di mercoledì 13 febbraio per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Astrologia del giorno 13 febbraio, segno per segno

Ariete: una settimana iniziata con qualche tensione per quanto riguarda i sentimenti, qualcuno potrebbe avere la sensazione di non ricevere abbastanza attenzioni o di non dedicarsi abbastanza al partner e alla famiglia. Il consiglio delle astri durante questa nuova settimana del mese di febbraio è quello di cercare di sanare le distanze createsi con il partner, cercando di ritagliarvi più tempo da dedicargli.

Annuncio

È un buon momento per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo.

Toro: la Luna ancora nel segno durante il corso di questa nuova settimana vi porterà una grande energia. Saranno giornate positive e anche l’amore ne trarrà beneficio, chi è alla ricerca di nuovi incontri in particolare, potrà fare conoscenze interessanti durante il weekend. E' un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i progetti iniziati in questo periodo porteranno degli ottimi risultati entro i prossimi tre mesi.

Gemelli: sono delle giornate sottotono per quanto riguarda l’ambito lavorativo, chi durante i mesi precedenti ha iniziato nuovi progetti o ha accettato un nuovo incarico, potrebbe avere dei ripensamenti.

Annuncio

Mercoledì 13 potrebbe rivelarsi una giornata faticosa, il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettate. L’aspetto economico necessita di un occhio di riguardo: cercate di ridurre le spese superflue.

Cancro: Saturno in opposizione vi invita a riflettere e a rivedere le vostre priorità. Le prossime due giornate potrebbero rivelarsi faticose per il segno, tuttavia da giovedì il favore di Giove vi permetterà di riacquistare uno sguardo più propositivo. Gli astri lasciano presagire un weekend di forza, con la Luna che entra nel segno e vi permette di risolvere alcune problematiche.

Leone: nel corso di questa settimana potrebbero aprirsi splendide opportunità, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Annuncio

Il consiglio degli astri è di sfoderare tutta la vostra grinta, mostrate le vostre capacità, potrebbe arrivare una proposta inaspettata. È un buon momento per quanto riguarda l’amore, anche che nei giorni precedenti ha attraversato qualche momento negativo, potrà trovare un confronto e ristabilire l’armonia all’interno della coppia. Fine settimana interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Vergine: durante la giornata di mercoledì 13 febbraio potreste risentire di un calo di energie e accusare qualche fastidio di tipo psicosomatico. Concedersi del riposo non sarà semplice, per qualcuno infatti si rivelerà una giornata faticosa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. È un buon momento per quanto riguarda i sentimenti, alcune problematiche nate durante il mese precedente potranno essere risolte nel corso di questa nuova settimana e la serenità tornerà all'interno della coppia.

Bilancia: è un momento particolare per il segno, le vostre energie ora si concentrano sul lavoro e il tempo da dedicare ai sentimenti sembra diminuire costantemente.

Litigi e incomprensioni potrebbero essere nate all’interno di rapporti di coppia durante i giorni precedenti, ma le giornate centrali di questa settimana si riveleranno vantaggiose e alcune problematiche potranno essere risolte. I sentimenti verranno vissuti con maggior tranquillità, tuttavia questo momento di ripresa potrebbe non durare a lungo.

Scorpione: con la Luna dissonante la settimana non è iniziata nel migliore dei modi, lo stress accumulato si farà sentire e qualcuno potrebbe avvertire un calo di energie e fastidi psicosomatici. Le stelle non sono in opposizione per quanto riguarda i sentimenti, tuttavia in queste giornate potrebbero nascere delle incomprensioni in famiglia o con il partner. Il week end porterà maggior serenità anche per quanto riguarda l’amore.

Sagittario: la settimana inizia in modo faticoso, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri. C’è conflittualità nei rapporti con Gemelli e Acquario, siate prudenti ed evitate le decisioni improvvise. Da giovedì si recupera a pieno, con un quadro astrale decisamente più vantaggioso, in particolare modo per quanto riguarda i sentimenti.

Incontri favoriti nel week end.

Capricorno: un quadro astrale vantaggioso accompagnerà il segno durante il mese di febbraio e già nelle prossime giornate potrebbero nascere delle novità. È un buon momento per iniziare progetti o collaborazioni di tipo lavorativo, gli astri sono favorevoli in tal senso e le soddisfazioni non mancheranno. Al contrario è un periodo di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti, ma nel fine settimana potrete poi recuperare e ritagliarvi del tempo da trascorrere con il partner e la famiglia.

Acquario: nelle ultime giornate qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie ed essere costretto ad un momento di riposo. State vivendo un momento di tensione che potrebbe influire sui rapporti interpersonali, favorendo la nascita di litigi e discussioni all’interno dell’ambito familiare e in amore. Il fine settimana sarà un momento più sereno in cui riacquistare un po’ di positività.

Pesci: già dalla giornata di martedì il segno ha potuto riacquistare forza ed energia, l’inizio del nuovo anno potrebbe essere stato faticoso, ma ora potrete riscattarvi.

Sarà una settimana intensa ed emozionante, i viaggi, gli incontri e i progetti per il futuro sono favoriti dagli astri. La situazione migliora anche in amore, potrete riscoprirvi romantici e passionali e dimenticare le incertezze dei giorni precedenti.