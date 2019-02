Annuncio

Il secondo fine settimana del mese riserverà stelle favorevoli per Scorpione e Pesci finalmente si libererà di alcune tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 9 e domenica 10 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: domenica sarete molto agitati. Siete delle persone molto impazienti e questo periodo pieno di dubbi non vi sentite al top. Siete disposti a dare il 100% sia nelle relazioni che sul lavoro, ma vorreste vedere subito i risultati delle vostre fatiche.

Portate pazienza, questo per voi sarà un periodo abbastanza fortunato.

Toro: la settimana non è stata al top, ma sabato e domenica vi vedrà in netto recupero. Siete un po' malinconici, perchè purtroppo alcuni avvenimenti imprevisti vi porteranno a cambiare completamente strada nella vostra vita.

Avete bisogno di tanto supporto soprattutto in amore, ma una semplice parola detta nel momento sbagliato potrebbe ferirvi.

Gemelli: sabato e domenica non saranno giornate di relax per voi, ma questo non è negativo. Da tempo aspettavate un cambiamento sul lavoro, che adesso sembra essere arrivato: sarete strategici. Sabato 9 febbraio sarete concentrati al massimo affinchè tutto vada per il meglio. Da non trascurare la famiglia e le relazioni amorose.

Cancro: sabato potreste dover affrontare un problema inaspettato. Purtroppo la vostra relazione non sembra andare per il verso giusto e il vostro nervosismo non fa altro che peggiorare la situazione. Cercate di non sfogare tutto il vostro nervosismo sul partner.

Leone: siete molto propensi ad aiutare gli altri, specialmente domenica 10 febbraio.

Siete comunque molto affaticati dal lavoro e non dovete dimenticare di pensare prima a voi stessi piuttosto che agli atri. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra le due cose.

Vergine: siete molto agitati perchè presto dovrete cimentarvi in nuovo ruolo lavorativo. Saturno però è dalla vostra parte e con un minimo di impegno da parte vostra, tutto dovrebbe andare per il meglio.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nei mesi precedenti avete fatto diversi programmi, ma adesso vi state chiedendo se veramente questo è ciò che volete o se è il caso di cambiare i vostri piani. Domenica vi alzerete con la luna storta e sarà difficile stare al vostro fianco senza litigare.

Scorpione: se avete un peso sulle spalle che da diverso tempo vi portate avanti, sabato 9 sarà il caso di liberarsi definitivamente. Avete cambiato la prospettiva in cui vedete molte cose: siete più positivi rispetto allo scorso anno.

Sagittario: in questo periodo potrebbero arrivare delle interessanti novità che non dovrete assolutamente sottovalutare.

Dovrete apportare alcuni cambiamenti alla vostra vita per ritrovare l'armonia che avete perso. Sul lavoro tutto sembra proseguire per il meglio.

Capricorno: questo weekend è il caso di dedicarlo al completo relax ed alla famiglia. Avete dato tanto sul lavoro questa settimana, ma il riposo è essenziale per ripartire al meglio. Siete molto precisi e puntigliosi, tanto da voler mettere subito in chiaro determinate questioni in una relazione che avete da poco iniziato.

Acquario: siete molto curiosi e affascinati dalle persone determinate e con chiari obbiettivi. Avete voglia di nuove conoscenze, ma evitate di soffermare la vostra attenzione sulle persone già impegnate. Se dovete adempiere a dei pagamenti, cercate di mettere tutto a posto per evitare di incorrere in sanzioni.

Pesci: avete passato dei giorni di completa ansia a causa di alcune scadenze sul lavoro. Avete dato il massimo e adesso vi sentite un po' fiacchi, per cui questo è il momento di riposare e dedicarsi alle persone più care.