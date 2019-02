Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani indaga sui sentimenti e le opportunità di ciascun simbolo zodiacale, sfruttando al meglio gli influssi planetari. Gli astri intrecciano i loro poteri per sbloccare le situazioni amorose o quelle lavorative, al fine di aiutare i protagonisti dello Zodiaco a vivere la vita con maggiore serenità. Ecco un consiglio per ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrologiche di mercoledì.

Energia positiva nell'oroscopo di domani

Ariete: cercate di contenere la vostra energia che vi procura una eccitazione mentale, negativa perché potrebbe sfociare in scatti violenti e irritabilità. Consiglio: regalatevi un viaggio così staccherete la spina per un po' e vi rilasserete ulteriormente.

Annuncio

Toro: apritevi all'amore e cercate una persona che vi faccia battere il cuore. Avete bisogno di approfondire i sentimenti amorosi, ora siete più determinati nel conquistarli. Consiglio: occhio alle finanze, cercate di far quadrare meglio il vostro budget finanziario.

Gemelli: sarte molto riflessivi, approfondendo e analizzando anche una storia di coppia che vi scatena dubbi. Cercate di riflettere bene prima di prendere decisioni drastiche, di cui potreste pentirvi. Consiglio: apritevi maggiormente al dialogo con una persona a voi cara.

Cancro: pensate un po' più a voi stessi, almeno per una volta coccolatevi e accantonate anche per un solo attimo i problemi familiari. Consiglio: iniziate una nuova dieta o puntate maggiormente sull'attività fisica.

Annuncio

I migliori video del giorno

Leone: sarete molto aperti al divertimento e a vivere appieno nuove esperienze amorose. Quindi, che aspettate? Andate incontro all'amore con fiducia e decisione. Consiglio: uscite più spesso e approfondite nuove e intriganti conoscenze.

Vergine: non siate troppo superficiali e cercate di vedere oltre il palmo della vostra mano, c'è un mondo che vi aspetta e che vi offre molte opportunità. Consiglio: concentratevi maggiormente nel lavoro, evitando di essere inconcludenti.

Previsioni astrologiche di mercoledì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna, in sestile dal domicilio del Sagittario rispetto al vostro segno, vi illumina la sfera sentimentale e potrete capire meglio i vostri sentimenti e quelli del partner.

Annuncio

Consiglio: cercate di capire bene come comportarvi con qualcuno a voi caro.

Scorpione: sarete molto aperti al dialogo, grazie a Nettuno che dal domicilio dodicesimo forma un bel trigono con il vostro segno. Investite questa apertura comunicativa nei sentimenti, migliorando i rapporti amorosi. Consiglio: selezionate ben il vostro lavoro, scartando alcuni impegni non redditizi.

Sagittario: godetevi appieno la tranquillità familiare, vivendo bei momenti nel focolare domestico. La congiunzione Giove-Luna nel vostro cielo vi fa apprezzare ciò che possedete. Consiglio: utilizzate al meglio gli influssi lunari per non chiudere una porta, ma piuttosto pensateci bene poiché potreste pentirvene.

Capricorno: avete voglia di esprimere liberamente i vostri sentimenti e i vostri pensieri, ma c'è qualcosa che vi frena. Forse Venere nel vostro domicilio rende i sentimenti un po' troppo freddi, anche se leali. Consiglio: dedicate maggior tempo a voi stessi, ma soprattutto alla coppia, regalandovi una giornata tutta per voi.

Acquario: sarete molto carichi di energia positiva, tutta da investire nelle attività lavorative: otterrete successi inaspettati. Buon l'amore con Venere che sorvola il vostro cielo dal domicilio astrologico del Capricorno. Consiglio: approfondite maggiormente l'amicizia e chiaritevi con un amico.

Pesci: sarete molto aperti alle relazioni sociali, forse in vista di un vostro compleanno la cui data si avvicina. Organizzate bene i vostri incontri, aprendovi a un dialogo redditizio per i sentimenti. Consiglio: puntate su questa acutezza verbale per ottenere riconoscimenti in ambito lavorativo.