Questo giovedì vedrà molti segni dello zodiaco cedere di fronte al nervosismo, alla voglia di stare lontani da tutto e da tutti e da una insoddisfazione di fondo che li metterà alla prova. La giornata però sarà abbastanza positiva per Gemelli, Toro, Sagittario ed Acquario.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo giovedì avrete modo di fare una sorta di pausa lontani dal partner. Avrete bisogno di fare chiarezza innanzitutto con voi stessi e poi discuterne con il partner e poi decidere insieme. Dipenderà da voi la riuscita della riunione.

Toro: avrete ripreso ad essere scattanti e con tanta voglia di lavorare questo giovedì, e potreste così essere i protagonisti in molte occasioni durante le ore lavorative.

Per rifornirvi di altre energie, godetevi appieno le finanze a vostra disposizione.

Gemelli: la positività vi toccherà esattamente in questa giornata di giovedì, ma potrebbe essere necessaria la vostra grande capacità di deduzione. Mettetela a frutto nei momenti opportuni e vedrete che risolleverete la vostra situazione al momento piuttosto stabile.

Cancro: il lavoro se fatto bene riuscirà a regalarvi qualche soddisfazione nell'immediato. Nel frattempo, date il giusto valore al denaro che avete guadagnato, come fare un investimento che vi varrà per molto tempo, oppure qualcosa di gradito alla persona che amate.

Leone: del nervosismo sarà determinato dalla scarsa capacità attuale di avere il controllo della vostra vita.

Forse sarete obbligati a stare al lavoro più del dovuto, oppure qualcuno a casa avrà bisogno di voi e non potrete uscire, soprattutto in serata.

Vergine: questa giornata sarà fatta per rilassarvi, totalmente, e dimenticare anche solo per qualche ora lo stress a cui siete stati sottoposti in questi giorni. Seguite il consiglio, anche perché ci sarà ancora mezza settimana da affrontare. E voi saprete farlo a testa alta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: giovedì spererete con tutto il cuore di rimanere sul posto di lavoro attuale per buona parte della vostra vita. Il motivo? Semplice, vi state trovando benissimo, sia dal punto di vista dei colleghi che da quello dello scarso sforzo che state impiegando.

Scorpione: sarà una giornata di tregua per la vostra vita frenetica, soprattutto di questi giorni. Però non lasciatevi troppo andare sperando che il capo vi dia qualche ora di pausa. Anzi, dovrete ancora fare molto prima di concludere la giornata in bellezza.

Sagittario: l'erotismo si fa sentire, anche perché il partner potrebbe trovarvi davvero diversi in questa giornata. Sarà che Venere vi rendere stranamente seducenti e propensi ad una notte di passione. Scaricherete anche l'ansia accumulata.

Capricorno: potreste sentirvi tremendamente affaticati e persino scontrosi. Tutto ciò però non dovrebbe assolutamente compromettere il rapporto con il partner, perché non dovreste sciupare il picco di eros che state avendo in questi giorni.

Acquario: quella fra voi ed il vostro partner sarà quella che si potrebbe definire l'"intesa perfetta": sarete letteralmente avvolti dall'amore di chi vi è accanto ma senza risultare toppo soffocante. Approfittatene per regalarvi una serata romantica.

Pesci: un litigio con la persona che amate potrebbe compromettere sul serio la vostra visione di vedute, ma starà a voi capire se questa storia dovrà continuare oppure no. Nel frattempo non mollate la presa discreta che state vivendo sul lavoro.