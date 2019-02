Annuncio

Annuncio

In questo giovedì 28 febbraio 2019 troviamo Luna, Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Urano in Toro e Marte retrogrado nei gradi dell'Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa.

Miglioramenti sul fronte lavorativo per i Toro

Ariete: dopo alcuni giorni burrascosi dove il nervosismo è stato protagonista, ecco che questo giovedì proverà a stemperare toni e comportamenti dei nativi. Serata romantica.

Toro: le questioni lavorative balzeranno in primo piano ed i nativi non si tireranno certo indietro nel mettersi d'impegno. I lavoratori autonomi avranno una marcia in più visto che, probabilmente, noteranno un notevole avanzamento dei loro progetti in essere.

Annuncio

Gemelli: idee confuse. Molte le faccende da sbrigare con la famiglia d'origine che richiederà le maggiori attenzioni. Qualche dubbio in amore potrebbe innescare un litigio ma sarà bene evitare qualsiasi screzio.

Cancro: oberati di lavoro. Tante incombenze da portare a termine ma poca voglia di mettersi all'opera. Influssi migliori sul fronte amoroso verso sera dove i nativi potrebbero organizzare una cena romantica, che fungerà anche da distensivo per il loro nervosismo.

Leone caparbio

Leone: giovedì diviso a metà. Se sino al primo pomeriggio le posizioni astrali privilegeranno le questioni amorose, dalle 15:00 le attenzioni dei nati del segno vireranno sulle incombenze lavorative, con grande soddisfazione di capi e colleghi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vergine: attriti relazionali. I nativi che hanno avuto qualche comportamento fuori luogo durante gli ultimi giorni potrebbero essere redarguiti con toni aspri. Sarà bene che chiedano scusa, se necessario.

Bilancia: estroversi e romantici. I nativi questo giovedì saranno immersi in un mare d'amore. Non perderanno di vista il partner nemmeno un istante riuscendo a coinvolgerlo nelle uscite mondane che hanno in mente.

Scorpione: transiti poco favorevoli. Giovedì poco incline al divertimento ma incentrato, più che altro, nelle questioni pratiche. Casa e vecchie faccende, spesso rimandate, richiameranno la loro attenzione.

Capricorno top

Sagittario: urgenze lavorative. Durante le ore pomeridiane potrebbe saltar fuori un'incombenza da sistemare con urgenza.

Annuncio

Sarà bene procrastinare il rimandabile e dedicarvici tutto il tempo necessario.

Capricorno: il segno migliore del giorno. I progetti lavorativi volano sulle ali della Luna supportata da Saturno. Le idee che nasceranno questo giovedì avranno buone possibilità di risultare vincenti. Romanticherie verso sera.

Acquario: disordinati e creativi. Si daranno da fare sin dalle prime ore del mattino volendo sbrigare quante più faccende possibile e, con soddisfazione, riusciranno nei loro intenti grazie ad una creatività ritrovata.

Pesci: nostalgia canaglia. I pensieri a volte possono essere pesanti come macigni ed è ciò che, con ogni probabilità, potrebbero sperimentare i malinconici nativi quest'oggi. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax.